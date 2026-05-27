Η SKAG συμμετείχε ως Χρυσός Χορηγός στη φετινή διοργάνωση των ΕΒΓΕ 2026 στην Αθήνα

Ως Χρυσός Χορηγός συμμετείχε η SKAG στα ΕΒΓΕ 2026, τον θεσμό που αφορά τη γραφιστική, το design και την οπτική επικοινωνία στην Ελλάδα.

Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε δημιουργούς, designers, agencies και επαγγελματίες του χώρου της οπτικής επικοινωνίας, παρουσιάζοντας έργα που αποτυπώνουν τις σύγχρονες τάσεις και την εξέλιξη του ελληνικού design.

Μέσα από τη συμμετοχή της στα ΕΒΓΕ 2026, η SKAG βρέθηκε δίπλα σε επαγγελματίες και δημιουργικές ομάδες του κλάδου, στηρίζοντας έναν θεσμό που συνδέεται με τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη σύγχρονη αισθητική.

Όπως επισημαίνεται από την εταιρεία, η παρουσία της στη διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την υποστήριξη της δημιουργικής έκφρασης και της οπτικής επικοινωνίας.

Η Εμπορική Διευθύντρια της εταιρείας, Πόπη Σκαγιά, δήλωσε ότι η συμμετοχή στα ΕΒΓΕ αποτέλεσε μια σημαντική εμπειρία για την εταιρεία, σημειώνοντας πως η SKAG στηρίζει δράσεις και θεσμούς που προωθούν τη δημιουργικότητα και αναδεικνύουν την ελληνική δημιουργική κοινότητα.

Η εταιρεία αναφέρει ότι θα συνεχίσει να επενδύει σε συνεργασίες και ενέργειες που σχετίζονται με τη δημιουργική σκέψη, την καινοτομία και την καλλιτεχνική έκφραση.

