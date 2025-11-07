Η Θεσσαλονίκη κορυφαίος City Break προορισμός στη World Travel Market 2025

Η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να εντυπωσιάζει τον διεθνή τουριστικό χάρτη, κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σημαντική διάκριση στα Greek Travel Awards, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της World Travel Market (WTM) London 2025, μίας από τις σημαντικότερες εκθέσεις τουρισμού παγκοσμίως.

Μετά το περυσινό βραβείο του Καλύτερου Γαστρονομικού Προορισμού, εφέτος η πόλη αναδείχθηκε “Καλύτερος City Break Προορισμός 2025”, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως σύγχρονης, εξωστρεφούς και ελκυστικής πόλης για τον διεθνή ταξιδιώτη.

Η τελετή βράβευσης έγινε στο εμβληματικό Victoria & Albert Storehouse.

Μια πόλη που την “ζεις”

«Υπάρχουν πόλεις που τις επισκέπτεσαι και πόλεις που τις ζεις. Η Θεσσαλονίκη ανήκει στη δεύτερη κατηγορία», δήλωσε η Δρ. Ουδατζή, σχολιάζοντας τη νέα διάκριση. «Είναι ένα ζωντανό, βιωματικό ανοιχτό μουσείο, όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον συνυπάρχουν σε έναν μοναδικό διάλογο. Από τα ρωμαϊκά φόρα και τις βυζαντινές εκκλησίες μέχρι τις αγορές και τη νέα παραλία, η Θεσσαλονίκη δεν είναι ένα μουσείο με εισιτήριο, είναι μια εμπειρία που αγγίζεις, γεύεσαι και αισθάνεσαι», πρόσθεσε.

Η στρατηγική πίσω από την επιτυχία

Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσέλκυσης επισκεπτών, προβάλλοντας τη Θεσσαλονίκη ως city break προορισμό και συνδέοντάς την με την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Με συστηματική συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και workshops, στοχευμένες θεματικές καμπάνιες και δράσεις προβολής που αναδεικνύουν τη γαστρονομία, την κουλτούρα και την αυθεντικότητα της πόλης, ο ΟΤΘ επιδιώκει ποιοτική και ποσοτική αύξηση των επισκεπτών, αλλά και βελτίωση της εμπειρίας τους, σύμφωνα με την πρόεδρο του ΟΤΘ.

Η συμμετοχή της Θεσσαλονίκης στη WTM London 2025 πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και με την υποστήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της πόλης στη διεθνή αγορά.

Η νέα ταυτότητα της πόλης

Η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται τα τελευταία χρόνια σε μια πόλη τουριστικό προορισμό με σαφή ταυτότητα: ανοιχτή, πολυπολιτισμική, δημιουργική, με έντονη πολιτιστική σκηνή και απαράμιλλη γαστρονομική παράδοση.

Το ηλιοβασίλεμα πίσω από τον Όλυμπο, το λιμάνι και οι γερανοί, τα αρχαιολογικά στρώματα που «συνομιλούν» αρμονικά με τον σύγχρονο αστικό ιστό, η φιλόξενη διάθεση των κατοίκων, όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα μιας αυθεντικής πολυτέλειας που γοητεύει κάθε επισκέπτη.

«Η πρόκληση δεν είναι να δημιουργήσουμε μια νέα πόλη, αλλά να αναδείξουμε τη Θεσσαλονίκη των 23 αιώνων ιστορίας και πολιτισμού», σημείωσε η Δρ. Ουδατζή.

«Το βραβείο αυτό επιβεβαιώνει ότι η πόλη μας εμπνέει, εξελίσσεται και συνεχίζει να γράφει ιστορία. Και αυτό είναι το ωραιότερο κομμάτι της εμπειρίας του επισκέπτη».

Μια πόλη-σκηνή που δεν σταματά να εμπνέει

Σήμερα, η Θεσσαλονίκη δεν είναι απλώς ένας σταθμός ταξιδιού. Είναι μια πόλη-σκηνή, όπου κάθε επισκέπτης γίνεται μέρος της ιστορίας της.

Από τη ρωμαϊκή κληρονομιά έως τις μοντέρνες γειτονιές, από τα παραδοσιακά ταβερνάκια μέχρι τα βραβευμένα εστιατόρια και τα φεστιβάλ τέχνης, η πόλη αποδεικνύει ότι η τουριστική της αναγέννηση έχει βάθος, στρατηγική και ψυχή.

