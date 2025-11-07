search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 13:53
search
MENU CLOSE
TRAVEL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.11.2025 12:33

Η Θεσσαλονίκη κορυφαίος City Break προορισμός στη World Travel Market 2025

07.11.2025 12:33
thessaloniki+panoramiki

Η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να εντυπωσιάζει τον διεθνή τουριστικό χάρτη, κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σημαντική διάκριση στα Greek Travel Awards, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της World Travel Market (WTM) London 2025, μίας από τις σημαντικότερες εκθέσεις τουρισμού παγκοσμίως.

Μετά το περυσινό βραβείο του Καλύτερου Γαστρονομικού Προορισμού, εφέτος η πόλη αναδείχθηκε “Καλύτερος City Break Προορισμός 2025”, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως σύγχρονης, εξωστρεφούς και ελκυστικής πόλης για τον διεθνή ταξιδιώτη.

Η τελετή βράβευσης έγινε στο εμβληματικό Victoria & Albert Storehouse.

Μια πόλη που την “ζεις”

«Υπάρχουν πόλεις που τις επισκέπτεσαι και πόλεις που τις ζεις. Η Θεσσαλονίκη ανήκει στη δεύτερη κατηγορία», δήλωσε η Δρ. Ουδατζή, σχολιάζοντας τη νέα διάκριση. «Είναι ένα ζωντανό, βιωματικό ανοιχτό μουσείο, όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον συνυπάρχουν σε έναν μοναδικό διάλογο. Από τα ρωμαϊκά φόρα και τις βυζαντινές εκκλησίες μέχρι τις αγορές και τη νέα παραλία, η Θεσσαλονίκη δεν είναι ένα μουσείο με εισιτήριο, είναι μια εμπειρία που αγγίζεις, γεύεσαι και αισθάνεσαι», πρόσθεσε.

Η στρατηγική πίσω από την επιτυχία

Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσέλκυσης επισκεπτών, προβάλλοντας τη Θεσσαλονίκη ως city break προορισμό και συνδέοντάς την με την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Με συστηματική συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και workshops, στοχευμένες θεματικές καμπάνιες και δράσεις προβολής που αναδεικνύουν τη γαστρονομία, την κουλτούρα και την αυθεντικότητα της πόλης, ο ΟΤΘ επιδιώκει ποιοτική και ποσοτική αύξηση των επισκεπτών, αλλά και βελτίωση της εμπειρίας τους, σύμφωνα με την πρόεδρο του ΟΤΘ.

Η συμμετοχή της Θεσσαλονίκης στη WTM London 2025 πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και με την υποστήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της πόλης στη διεθνή αγορά.

Η νέα ταυτότητα της πόλης

Η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται τα τελευταία χρόνια σε μια πόλη τουριστικό προορισμό με σαφή ταυτότητα: ανοιχτή, πολυπολιτισμική, δημιουργική, με έντονη πολιτιστική σκηνή και απαράμιλλη γαστρονομική παράδοση.

Το ηλιοβασίλεμα πίσω από τον Όλυμπο, το λιμάνι και οι γερανοί, τα αρχαιολογικά στρώματα που «συνομιλούν» αρμονικά με τον σύγχρονο αστικό ιστό, η φιλόξενη διάθεση των κατοίκων, όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα μιας αυθεντικής πολυτέλειας που γοητεύει κάθε επισκέπτη.

«Η πρόκληση δεν είναι να δημιουργήσουμε μια νέα πόλη, αλλά να αναδείξουμε τη Θεσσαλονίκη των 23 αιώνων ιστορίας και πολιτισμού», σημείωσε η Δρ. Ουδατζή.

«Το βραβείο αυτό επιβεβαιώνει ότι η πόλη μας εμπνέει, εξελίσσεται και συνεχίζει να γράφει ιστορία. Και αυτό είναι το ωραιότερο κομμάτι της εμπειρίας του επισκέπτη».

Μια πόλη-σκηνή που δεν σταματά να εμπνέει

Σήμερα, η Θεσσαλονίκη δεν είναι απλώς ένας σταθμός ταξιδιού. Είναι μια πόλη-σκηνή, όπου κάθε επισκέπτης γίνεται μέρος της ιστορίας της.

Από τη ρωμαϊκή κληρονομιά έως τις μοντέρνες γειτονιές, από τα παραδοσιακά ταβερνάκια μέχρι τα βραβευμένα εστιατόρια και τα φεστιβάλ τέχνης, η πόλη αποδεικνύει ότι η τουριστική της αναγέννηση έχει βάθος, στρατηγική και ψυχή.

Διαβάστε επίσης:

Ρόδος και Σύμη στο τουριστικό περιοδικό Mondo

Condé Nast Traveller: Αυτά είναι τα πιο «hot» νησιά για το 2026 – Πόσα ελληνικά βρίσκονται στη λίστα

Daily Express: Στο τουριστικό «επίκεντρο» η Σάμος για το 2026 – Οι νέες πτήσεις από τη Βρετανία για το νησί του Πυθαγόρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trena_tempi_distichima_0703_1200-700_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Στο εδώλιο για παράβαση καθήκοντος για την 717 δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

elon musk 876- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Elon Musk: Η Tesla του δίνει ένα τρισ. δολάρια για να μη φύγει – Πώς μπορεί να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου

giannis-galatis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Γαλάτης: «Πουλάω την πολυκατοικία μου στη Ραφήνα για να συντηρήσω 22 οικογένειες» (Video)

pregnant_woman_new
ΥΓΕΙΑ

Ιατρικό θαύμα στην Ελλάδα: Το δεύτερο παιδί της αναμένεται να φέρει σε λίγες ημέρες 40χρονη γυναίκα μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού

indonesia_ekrixi
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Ανήλικος ο ύποπτος για την επίθεση με δεκάδες τραυματίες σε τζαμί σχολείου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
froyta-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Έντερο: Ποιο φρούτο καλύτερα να αποφεύγεις (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 13:53
trena_tempi_distichima_0703_1200-700_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Στο εδώλιο για παράβαση καθήκοντος για την 717 δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

elon musk 876- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Elon Musk: Η Tesla του δίνει ένα τρισ. δολάρια για να μη φύγει – Πώς μπορεί να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου

giannis-galatis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Γαλάτης: «Πουλάω την πολυκατοικία μου στη Ραφήνα για να συντηρήσω 22 οικογένειες» (Video)

1 / 3