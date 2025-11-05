search
05.11.2025 12:18

Ρόδος και Σύμη στο τουριστικό περιοδικό Mondo

05.11.2025 12:18
rrodos_kentriki

Την ιστορία, τις παραδόσεις, τη γαστρονομική παράδοση, αλλά και τις σύγχρονες όψεις της Ρόδου και της Σύμης είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά δημοσιογράφοι του φινλανδικού τουριστικού περιοδικού Mondo, στη διάρκεια ταξιδιού τους στα δύο νησιά από τις 22 έως τις 29 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το press trip διοργανώθηκε από την Υπηρεσία EOT Σκανδιναβίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Ρόδου-PROTOUR και τον Δήμο Σύμης, με στόχο την προβολή των δύο αυτών ελληνικών προορισμών στη φινλανδική αγορά κατά τους μήνες εκτός της καλοκαιρινής περιόδου.

Ο αρχισυντάκτης του περιοδικού, Pekka Hiltunen, και η φωτογράφος, Heli Sorjonen, περιηγήθηκαν στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου και τη Λίνδο, επισκέφθηκαν παραδοσιακά χωριά του νησιού, συμμετείχαν σε μαθήματα ζαχαροπλαστικής και οινογευσίας και παρακολούθησαν την παρέλαση στο κέντρο της Ρόδου την 28η Οκτωβρίου.

Στη Σύμη το πρόγραμμά τους περιλάμβανε επισκέψεις σε μοναστήρια και μονοήμερη κρουαζιέρα σε παραλίες του νησιού, προσβάσιμες μόνο από τη θάλασσα. Ακόμα, οι δύο δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν εργαστήριο σφουγγαριών, όπου ενημερώθηκαν για την ιστορία και την τέχνη της σπογγαλιείας, ως αναπόσπαστο στοιχείο της τοπικής παράδοσης και ταυτότητας.

Το περιοδικό Mondo εκδίδεται σε έντυπη και διαδικτυακή μορφή, με το αναγνωστικό κοινό του να ανέρχεται σε 70.000 άτομα, ενώ η ιστοσελίδα του καταγράφει 500-600 χιλ. επισκέπτες ανά εβδομάδα.

Τα ταξιδιωτικά ρεπορτάζ για τη Ρόδο και τη Σύμη αναμένεται να δημοσιευτούν το πρώτο εξάμηνο του 2026.

