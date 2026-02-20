Έρχεται σάρωση σε επιδόματα 5,5 δισ. ευρώ στη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΑ

Σε γενικευμένες διασταυρώσεις προχωρά το υπουργείο Οικονομικών στη σκιά των αποκαλύψεων για τα μαϊμούεπιδόματα στον ΟΠΕΚΑ και ενεργοποιεί το Εθνικό Μητρώο Επιδομάτων, επιχειρώντας να βάλει τέλος στο χάος των κρατικών ενισχύσεων.

Με το πόρισμά της η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ζητά από τον ΟΠΕΚΑ να αυξήσει τους ελέγχους τήρησης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων, καθώς προκύπτει ότι εκατομμύρια ευρώ δίδονταν με αιτήσεις που υποβάλλονταν χειρόγραφα ή και δια αντυπροσώπων.

Τα οικονομικά στοιχεία του ΟΠΕΚΑ δείχνουν ότι μόνο την περίοδο 2020-2022, δόθηκαν 433 εκατ. ευρώ για το συγκεκριμένο επίδομα. Και πλέον ο ΟΠΕΚΑ ξοδεύει περί τα 210 εκατ. ευρώ.

Τον Ιούνιο, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργεία το Εθνικό Μητρώο Επιδομάτων από το υπουργείο Οικονομικών και την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Θα είναι η πρώτη απογραφή των επιδομάτων με στόχο να φανεί για πρώτη φορά πόσα χρήματα καταβάλλονται σε κάθε ΑΦΜ. Αναμένονται εντυπωσιακά ευρήματα με περιπτώσεις ανθρώπων που επιδοτούνται ταυτόχρονα από τρεις, τέσσερις ή και περισσότερες μεριές εισπράττοντας αρκετές χιλιάδες ευρώ ετησίως.

Οι έλεγχοι θα είναι εκτεταμένοι και αναμένεται να τρέξουν ενός του έτους, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Άλλαζαν ακόμα και την ημερομηνία γέννησής τους για να λάβουν επιδόματα

Σε εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων προχώρησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), φέρνοντας στο φως περιπτώσεις παράνομης λήψης του επιδόματος ανασφάλιστου υπερηλίκου. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, ορισμένοι δικαιούχοι έφτασαν στο σημείο να παραποιήσουν την ημερομηνία γέννησής τους, ώστε να εμφανίζονται μεγαλύτεροι και να πληρούν τα ηλικιακά κριτήρια για τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Συνολικά εντοπίστηκαν 27 περιπτώσεις όπου υπήρχε πλήρης αναντιστοιχία ανάμεσα στο έτος γέννησης που δηλώθηκε στην αίτηση και στα στοιχεία που προέκυπταν από τον ΑΜΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι τα πρώτα έξι ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης δηλώνουν την ακριβή ημερομηνία γέννησης του κατόχου, γεγονός που επέτρεψε την αποκάλυψη της απάτης.

Οι επιπτώσεις για τους παραβάτες είναι ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς καλούνται πλέον να επιστρέψουν τα ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εμπλεκόμενου ο οποίος υπέβαλε αίτηση σε ηλικία 65 ετών, ενώ δεν το δικαιούταν.

Ο συγκεκριμένος λήπτης θα κληθεί τώρα να επιστρέψει στο δημόσιο ταμείο το ποσό των 8.640 ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 24 μηνιαίες καταβολές του επιδόματος των 360 ευρώ, το οποίο κατέβαλε ο ΟΠΕΚΑ κατά την περίοδο 2020-2022.

Όπως εξήγησε η φοροτεχνικός Αρλέτα Βελισσαράκου μιλώντας στο EΡTnews, τα ποσά που κρίθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα βεβαιώνονται απευθείας στα στοιχεία οφειλών των φορολογουμένων στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την κα Βελισσαράκου, η εμφάνιση των οφειλών στην εικόνα του Taxisnet σημαίνει ότι οι υπόχρεοι πρέπει να προχωρήσουν στην άμεση εξόφλησή τους. Σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι αγνοήσουν τις οφειλές, το Δημόσιο δύναται να ενεργοποιήσει μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

«Αν οι οφειλές δεν εξοφληθούν, μπορεί να ληφθούν μέτρα όπως οι δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και οι κατασχέσεις», τόνισε χαρακτηριστικά η φοροτεχνικός, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης για όσους έλαβαν παράνομα τις προνοιακές ενισχύσεις.

Η υπόθεση λαμβάνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς ξεκινά η διερεύνηση των ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών. Το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Εφετών, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει ο πειθαρχικός έλεγχος της Αναστασίας Χατζηδάκη, με το ερώτημα της απόλυσης.

Μέσα στους επόμενους δύο μήνες, οι 372 υποθέσεις που εμφάνισαν παρατυπίες θα επανεξεταστούν μία μία. Θα δοθεί μία τελευταία ευκαιρία στους δικαιούχους να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που έλειπαν και αν δεν το κάνουν, η αν αποδειχτεί ότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια του επιδόματος, ο ΟΠΕΚΑ θα απαιτήσει την επιστροφή των ποσών αυτών.

