Στουρνάρας στο Politico: Ήρθε η ώρα να πειστεί το Βερολίνο για ευρωομόλογα

Ο Γιάννης Στουρνάρας έκανε εκστρατεία για την έκδοση κοινού χρέους της ΕΕ πολύ πριν αυτό γίνει της μόδας, αναφέρει δημοσίευμα του Politico.

Αλλά τώρα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος στρέφει το βλέμμα του στο πιο σκληρό κοινό του μέχρι στιγμής: τη γερμανική κυβέρνηση.

Σε συνέντευξή του, ο Στουρνάρας δήλωσε ότι τα επιχειρήματα είναι με το μέρος του. Οι αμείλικτες κρίσεις έχουν αφήσει βαριά βάρη χρέους στους ώμους των κυβερνήσεων της ΕΕ, περιορίζοντας την δυνατότητα του δημόσιου ταμείου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν οι εμπορικοί δασμοί των ΗΠΑ, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι κινεζικές απειλές για περιορισμό των εξαγωγών κρίσιμων πρώτων υλών.

Χωρίς κοινά ομόλογα για τη χρηματοδότηση της άμυνας, της πράσινης μετάβασης και των στρατηγικών επενδύσεων, η οικονομία της ΕΕ θα αποτύχει να ανταγωνιστεί στην παγκόσμια σκηνή, πιστεύει.

Επιπλέον, ο Στουρνάρας έχει τις κεντρικές τράπεζες της Γερμανίας και της Ολλανδίας με το μέρος του, αφότου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τερμάτισε μια 15ετή εσωτερική διαμάχη σχετικά με την ανάγκη για «ένα κοινό ευρωπαϊκό, υψηλής ρευστότητας, ασφαλές περιουσιακό στοιχείο αναφοράς σε ολόκληρο το ευρώ» – εν ολίγοις, ευρωομόλογα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο των κεντρικών τραπεζιτών της ΕΚΤ απηύθυνε έκκληση προς τους ηγέτες της ΕΕ κατά τη διάρκεια άτυπης συνόδου κορυφής νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Σύμφωνα με τον Στουρνάρα, είναι καιρός και οι κυβερνήσεις να συμμετάσχουν.

«Το παρόν διεθνές περιβάλλον έχει αποτελέσει αφύπνιση για τους Ευρωπαίους πολιτικούς», δήλωσε. «Η πολιτική ορμή που προκύπτει είναι σίγουρα πολλά υποσχόμενη».

Η αισιοδοξία του έρχεται σε αντίθεση με τη συνεχιζόμενη αντίθεση του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα σε σύνοδο κορυφής της ΕΕ την περασμένη εβδομάδα.

«Ανησυχώ», είπε ο Στουρνάρας για τη συνεχιζόμενη αντίδραση από το Βερολίνο. «Αλλά θα ήθελα να τους πείσω».

Το εθνικό συμφέρον δεν υπάρχει πια

Ο Στουρνάρας, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας από το 2012 έως το 2014 πριν μετακινηθεί στην κεντρική τράπεζα, σίγουρα έχει πολλή εμπειρία σε τέτοιου είδους υπεράσπιση.

Είχε βρεθεί εδώ και καιρό απομονωμένος, μαζί με τον Ιταλό συνάδελφό του, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της κρίσης δημόσιου χρέους, η θέση τους συχνά αποδιδόταν στο εθνικό συμφέρον, καθώς οι χώρες τους επρόκειτο να επωφεληθούν δυσανάλογα από τον κοινό δανεισμό.

«Πριν από μερικά χρόνια, ήμασταν ένα, το πολύ δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που υποστήριζαν τα ευρωομόλογα», θυμήθηκε ο Στουρνάρας. «Οι υπόλοιποι σκεφτόντουσαν: “Προέρχεστε από τον Ευρωπαϊκό Νότο, οπότε είναι κατανοητό”. Αλλά τώρα όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι». Τώρα, ακόμη και η Bundesbank της Γερμανίας, ο de facto ηγέτης των σκεπτικιστών, έχει αλλάξει γνώμη.

Όπως το βλέπει ο Στουρνάρας, το γεγονός ότι οι χώρες του νότιου τμήματος της ΕΕ που βρίσκονταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας πριν από μια δεκαετία τώρα έχουν καλές επιδόσεις έχει βοηθήσει στην αλλαγή απόψεων.

Όρεξη των επενδυτών

Το πιο ισχυρό επιχείρημα, ωστόσο, είναι ένα σαφές μήνυμα από τους επενδυτές ότι όλη η Ευρώπη θα επωφεληθεί από το κοινό χρέος, υποστήριξε ο Στουρνάρας.

«Αν μιλήσετε με οποιονδήποτε σημαντικό διαχειριστή πλούτου, είτε στην Ευρώπη είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, και τον ρωτήσετε γιατί το μεγαλύτερο μέρος του πλεονάσματος τρεχουσών συναλλαγών που έχουμε στην Ευρώπη ρέει στο εξωτερικό, θα σας πει ότι η έλλειψη επαρκών ασφαλών περιουσιακών στοιχείων είναι το κρίσιμο ζήτημα», είπε. «Είναι ακόμη πιο σημαντικό από το ποσοστό απόδοσης».

Η κοινή έκδοση θα πρέπει να εξυπηρετεί «σαφώς καθορισμένους κοινούς ευρωπαϊκούς σκοπούς», δήλωσε ο Στουρνάρας. «Έχετε τρεις κοινές ανάγκες στην Ευρώπη που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από κοινού. Άμυνα, πράσινη μετάβαση, καινοτομία».

Οι υποστηρικτές του κοινού δανεισμού υποστηρίζουν ότι μια αγορά με μεγαλύτερη ρευστότητα για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία σε ευρώ θα ενισχύσει τη σχετική ελκυστικότητα της περιοχής για το παγκόσμιο κεφάλαιο, σε μια εποχή που η αξιοπιστία και η σκοπιμότητα των περιουσιακών στοιχείων σε δολάρια τίθενται υπό ολοένα και μεγαλύτερο έλεγχο. Ο ανταγωνισμός με το δολάριο για την απόκτηση του καθεστώτος του παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος θα μπορούσε τελικά — έστω και σταδιακά — να μειώσει το κόστος δανεισμού και επενδύσεων για κυβερνήσεις, εταιρείες και νοικοκυριά.

Ο Έλληνας τραπεζίτης αρνήθηκε να πει πόσο ακριβώς νέο χρέος θα χρειαζόταν για να υπάρξει μια πραγματική αλλαγή στις οικονομικές συνθήκες στην Ευρώπη, αλλά είπε ότι πρέπει να υπάρξουν σημαντικές ποσότητες τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων εκδόσεων. Το βραχυπρόθεσμο χρέος χρησιμεύει σε μεγάλο βαθμό ως ένα μέρος για να «αποθηκεύσουν» προσωρινά τα χρήματά τους οι επενδυτές, ενώ το μακροπρόθεσμο χρέος συνήθως παρέχει μια τιμή αναφοράς για έργα του ιδιωτικού τομέα με μεγάλες περιόδους αποπληρωμής, όπως οι υποδομές.

Ηθικός κίνδυνος

Ο Στουρνάρας τόνισε ότι τα ευρωομόλογα «δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα υγιή εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια». Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι νέοι κανόνες ή τα εποπτικά όργανα είναι επίσης περιττά.

Ο κεντρικός τραπεζίτης επεσήμανε την εμπειρία του παρελθόντος — και συγκεκριμένα το ταμείο ανάκαμψης μετά την πανδημία ύψους 800 δισεκατομμυρίων ευρώ — ως επιτυχημένο προηγούμενο. «Κυρίως, η χρηματοδότηση [από το ταμείο ανάκαμψης] συνδέθηκε με σαφώς καθορισμένους ευρωπαϊκούς στόχους, χρονικά εξαρτημένες δεσμεύσεις και όρους μεταρρύθμισης. Αυτή η αρχιτεκτονική βοήθησε στην άμβλυνση του ηθικού κινδύνου, ενισχύοντας παράλληλα την αξιοπιστία στις αγορές», είπε.

Οι επικριτές θα υποστήριζαν ότι ο ηθικός κίνδυνος δεν είχε εξαλειφθεί εντελώς. Υπό τον πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε, η Ιταλία, ειδικότερα, βοήθησε στη χρηματοδότηση της φορολογικής πίστωσης “Superbonus”, η οποία καταστρέφει τον προϋπολογισμό, με χρήματα του NGEU, αναγκάζοντας τη διάδοχο του Κόντε, Τζόρτζια Μελόνι, να λάβει δραστικά διορθωτικά μέτρα τα τελευταία χρόνια.

Η συζήτηση για την οικονομική αρχιτεκτονική της Ευρώπης αποδεικνύεται πιο συναρπαστική φέτος από τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της νομισματικής πολιτικής. Ο Στουρνάρας δήλωσε ότι «η οικονομία της ζώνης του ευρώ παραμένει σε καλή κατάσταση» με τον πληθωρισμό να προβλέπεται να συγκλίνει προς τον στόχο του 2% της ΕΚΤ μεσοπρόθεσμα και την οικονομική δραστηριότητα να αποδεικνύεται ανθεκτική.

Αναγνώρισε ότι οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό φαίνονταν σε γενικές γραμμές αμφίπλευροι. Αλλά συνολικά, είπε, υπάρχει μια «ελαφρώς υψηλότερη» πιθανότητα η επόμενη κίνηση της ΕΚΤ να είναι καθοδική παρά ανοδική.

Σε κάθε περίπτωση, είπε, δεν υπάρχει λόγος να κρατάμε την ανάσα μας: «Εκτός αν μας πέσει ο ουρανός στο κεφάλι, μην περιμένετε σέξι νέα από τη Φρανκφούρτη φέτος».

