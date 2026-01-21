«Κλειδώνουν» οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας – Η σωρευτική επιβάρυνση μιας δεκαετίας

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, τα ελληνικά νοικοκυριά καλούνται να διαχειριστούν την άνοδο στο κόστος της ιδιωτικής περίθαλψης. Μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των ασφαλιστικών εταιρειών, οι αυξήσεις στα νοσοκομειακά προγράμματα για το 2026 «κλειδώνουν» μεσοσταθμικά κοντά στο 7%. Παρά τη συγκράτηση από τα αρχικά διψήφια ποσοστά, η νέα αυτή αύξηση έρχεται να προστεθεί σε ένα εκρηκτικό σπιράλ ανατιμήσεων που διαρκεί πάνω από μία δεκαετία.

Ειδικότερα το 7% του 2026 αποτελεί την κορυφή ενός παγόβουνου που χτίζεται συστηματικά από το 2011. Σύμφωνα με στοιχεία φορέων της αγοράς και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, οι σωρευτικές αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας την τελευταία δεκαπενταετία έχουν φτάσει σε ορισμένες περιπτώσεις το 250%.

Ενδεικτικά, ένα συμβόλαιο που το 2011 κόστιζε 1.000 ευρώ ετησίως, σήμερα μπορεί να ξεπερνά τα 3.500 ευρώ. Αυτή η διαρκής άνοδος έχει οδηγήσει σε «αιμορραγία» των παλαιών χαρτοφυλακίων, με χιλιάδες ασφαλισμένους —κυρίως ηλικιωμένους με ισόβια συμβόλαια— να αναγκάζονται να ακυρώσουν την κάλυψή τους, καθώς η ετήσια αναπροσαρμογή ξεπερνά πλέον τη σύνταξη ή το εισόδημά τους.

Πόσο ανεβαίνει ο λογαριασμός το 2026;

Στην καθημερινή πράξη, το 7% μεταφράζεται σε επιπλέον έξοδα που πιέζουν το διαθέσιμο εισόδημα:

• Νεαρά Ζευγάρια: Μια επιβάρυνση περίπου 45€ ετησίως σε ένα βασικό πρόγραμμα.

• Τετραμελής Οικογένεια: Η αύξηση αγγίζει τα 130€-150€, ανεβάζοντας το συνολικό ετήσιο κόστος κοντά στα 2.000€.

• Ασφαλισμένοι άνω των 60 ετών: Η αύξηση εφαρμόζεται πάνω σε ήδη «τσουχτερά» ασφάλιστρα, προσθέτοντας έως και 200€ επιπλέον το χρόνο.

Ο νέος δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ ως «φρένο»

Η φετινή συγκράτηση οφείλεται εν μέρει στην ενεργοποίηση του νέου Ενιαίου Δείκτη Υγείας (Ε.Δ.Α.) από την ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος αντικατέστησε τους δείκτες των ίδιων των εταιρειών. Στόχος είναι η διαφάνεια και ο περιορισμός των αυθαιρεσιών. Ωστόσο, οι ασφαλιστικές επιμένουν ότι ο «ιατρικός πληθωρισμός» (κόστος υλικών, νέες τεχνολογίες, χρεώσεις κλινικών) τρέχει με ταχύτητα διπλάσια από τον γενικό πληθωρισμό, καθιστώντας τις αυξήσεις «αναπόφευκτες» για τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων.

Όπως και να έχει, η συμφωνία για το 2026 αποτρέπει το «σοκ» μιας αύξησης 14% που φοβούνταν πολλοί, αλλά δεν θεραπεύει το δομικό πρόβλημα. Με το δημόσιο σύστημα υγείας να αντιμετωπίζει μεγάλες αναμονές, η ιδιωτική ασφάλιση παραμένει μονόδρομος για πολλούς, οι οποίοι όμως βρίσκονται πλέον στα όρια της οικονομικής τους αντοχής μετά από 15 χρόνια συνεχών επιβαρύνσεων.

