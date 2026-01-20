Αδιέξοδο στο Μαξίμου: Τα τρία σημεία τριβής – ΕΦΚ για πετρέλαιο, αγροτικό ρεύμα, ΚΑΠ και πράσινα τέλη

Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα και με το φάσμα των νέων κινητοποιήσεων να παραμένει ανοιχτό, ολοκληρώθηκε η κρίσιμη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτικών ομοσπονδιών. Παρά το κλίμα διαλόγου, η απόσταση ανάμεσα στις κυβερνητικές προτάσεις και τα αιτήματα των αγροτών παρέμεινε αγεφύρωτη, καθώς το οικονομικό επιτελείο επικαλέστηκε τα στενά δημοσιονομικά περιθώρια.

Τα «τεχνικά» σημεία της τριβής

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε σε γενικές διεκδικήσεις, αλλά εισήλθε σε εξειδικευμένα τεχνικά και κοστολογικά ζητήματα που αποτελούν το «αγκάθι» για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα:

1. Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο Αγροτικό Πετρέλαιο

Οι αγρότες ζήτησαν τη θεσμοθέτηση μόνιμης επιστροφής του ΕΦΚ και τον μηδενισμό του φόρου στο πετρέλαιο κίνησης για αγροτική χρήση. Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, αντιπρότεινε μια εφάπαξ ενίσχυση, τονίζοντας ότι η πλήρης κατάργηση θα δημιουργούσε «τρύπα» στα έσοδα που δεν μπορεί να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 2026.

2. Κόστος Ενέργειας και Αγροτικό Ρεύμα

Τέθηκε επιτακτικά το ζήτημα της ρήτρας αναπροσαρμογής και των υψηλών χρεώσεων δικτύου. Οι αγρότες ζήτησαν πλαφόν στην τιμή της κιλοβατώρας (στα 7-9 λεπτά) για τις αγροτικές παροχές. Το Υπουργείο Ενέργειας απάντησε με το πρόγραμμα «Απόλλων» και τις ενεργειακές κοινοτικές, λύσεις κάτι που οι αγρότες θεωρούν μακροπρόθεσμες και μη άμεσα εφαρμόσιμες για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.

3. Αναθεώρηση της ΚΑΠ και «πράσινα» τέλη

Ένα από τα πιο τεχνικά θέματα ήταν η απλούστευση των οικολογικών σχημάτων (eco-schemes) της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Οι παραγωγοί υποστήριξαν ότι οι γραφειοκρατικές απαιτήσεις και τα αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα αυξάνουν το κόστος παραγωγής χωρίς να προσφέρουν ανάλογη οικονομική στήριξη.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση πέρα από τα συμφωνημένα θα έθετε σε κίνδυνο τους δημοσιονομικούς στόχους της χώρας. Μάλιστα η κυβερνητική πλευρά επέμεινε στη λογική των στοχευμένων μέτρων (π.χ. για τη Θεσσαλία) και όχι των οριζόντιων παροχών, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των συνδικαλιστών.

Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε «άκαρπη» από τους αγρότες, οι οποίοι αποχώρησαν δηλώνοντας ότι οι απαντήσεις που έλαβαν ήταν «γενικόλογες». Η επόμενη μέρα βρίσκει τις ομοσπονδίες στις επάλξεις, με τις αποφάσεις για στήσιμο μπλόκων στις εθνικές οδούς να θεωρούνται πλέον το επικρατέστερο σενάριο, μεταφέροντας την πίεση από τα γραφεία στον δρόμο.

