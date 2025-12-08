Συναγερμός στο Τσερνόμπιλ: Η ασπίδα που προστατεύει τον πυρηνικό σταθμό δεν μπλοκάρει πλέον την ακτινοβολία, λέει ο ΔΟΑΕ

Η προστατευτική ασπίδα που καλύπτει τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία «έχασε τη λειτουργία ασφαλείας» μετά από μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος τον Φεβρουάριο, δήλωσε ο πυρηνικός φορέας του ΟΗΕ.

Η ασπίδα, η οποία ολοκληρώθηκε με πρωτοβουλία υπό την ηγεσία της Ευρώπης το 2019 με κόστος 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ και καλύπτει την αρχική σαρκοφάγο από σκυρόδεμα, τρυπήθηκε τον Φεβρουάριο σε μια ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος Shahed, δήλωσαν Ουκρανοί εισαγγελείς.

An IAEA team is criss-crossing Ukraine this month to assess the status of electrical substations critical for nuclear safety and security, following recent military attacks targeting energy infrastructure, Director General @rafaelmgrossi said today: https://t.co/7Hz4F1XSqN pic.twitter.com/9LE1StLpNc — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) December 5, 2025

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) δήλωσε κατά τη διάρκεια επιθεώρησης την περασμένη εβδομάδα ότι η πρόσκρουση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους έχει προκαλέσει ζημιά στη χαλύβδινη δομή.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε ότι μια επιθεώρηση «επιβεβαίωσε ότι η (προστατευτική δομή) είχε χάσει τις κύριες λειτουργίες ασφαλείας της, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας περιορισμού, αλλά διαπίστωσε επίσης ότι δεν υπήρχε μόνιμη ζημιά στις φέρουσες κατασκευές ή στα συστήματα παρακολούθησης».

Ο Γκρόσι πρόσθεσε ότι ενώ είχαν πραγματοποιηθεί ορισμένες επισκευές, «η ολοκληρωμένη αποκατάσταση παραμένει απαραίτητη για την πρόληψη περαιτέρω υποβάθμισης και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης πυρηνικής ασφάλειας».

Σύμφωνα με τις αρχές στο Κίεβο, ένα drone που μετέφερε μια κεφαλή υψηλής εκρηκτικότητας χτύπησε την ασπίδα, προκαλώντας πυρκαγιά και καταστρέφοντας μέρος της προστατευτικής επένδυσης γύρω από τον αντιδραστήρα. Η Μόσχα αρνήθηκε ότι είχε επιτεθεί στο εργοστάσιο.

Τα επίπεδα ραδιενέργειας φέρονται να ήταν φυσιολογικά και δεν υπήρξαν αναφορές για διαρροές ραδιενέργειας, δήλωσε ο ΟΗΕ τον Φεβρουάριο.

Η έκρηξη του 1986 στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Τσερνόμπιλ έστειλε ραδιενέργεια σε όλη την Ευρώπη.

Σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις επιπτώσεις της τήξης, οι Σοβιετικοί έχτισαν μια τσιμεντένια σαρκοφάγο πάνω από τον αντιδραστήρα, η οποία είχε διάρκεια ζωής 30 ετών.

Το νέο, πολυεπίπεδο κτίριο περιορισμού, το οποίο βρίσκεται σε ύψος πάνω από 100 μέτρα, κατασκευάστηκε για να σκεπάζει το λιωμένο πυρηνικό καύσιμο που παραμένει κάτω από τη σαρκοφάγο.

Κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου

Έχουν εκφραστεί φόβοι για συνεχιζόμενες μάχες γύρω από τους πυρηνικούς σταθμούς της Ουκρανίας, ιδίως τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια στο νότο, τον μεγαλύτερο σταθμό της Ευρώπης.

Ο σταθμός Ζαπορίζια λειτουργεί με εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ από τις 23 Σεπτεμβρίου, όταν διακόπηκε η τελευταία εναπομείνασα εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τους κινδύνους ασφαλείας στη Ζαπορίζια τον Οκτώβριο, λέγοντας ότι οι εφεδρικές γεννήτριες δεν χρειάστηκε ποτέ να λειτουργούν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Οι γεννήτριες και το εργοστάσιο δεν είχαν σχεδιαστεί για αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «κρίσιμη».

Το εργοστάσιο βρίσκεται σε μια περιοχή που κατέχεται από τη Ρωσία από τις αρχές της πλήρους εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και δεν λειτουργεί. Χρειάζεται ακόμη αξιόπιστη ισχύ για την ψύξη των έξι αντιδραστήρων που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και των αναλωμένων καυσίμων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καταστροφικά πυρηνικά ατυχήματα.

Ο Γκρόσι είπε ότι οι γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης σχεδιάστηκαν ως η «τελευταία γραμμή άμυνας» για να βοηθήσουν τους πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής να ψύξουν τους αντιδραστήρες τους, αλλά ότι η χρήση τους ήταν πλέον «ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο».

«Όσο συνεχίζεται αυτή η καταστροφική σύγκρουση, η πυρηνική ασφάλεια παραμένει υπό σοβαρή απειλή. Σήμερα, είχαμε μερικά σπάνια θετικά νέα να αναφέρουμε, αλλά απέχουμε πολύ από το να είμαστε εκτός κινδύνου», είπε ο Γκρόσι.

