search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 19:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.12.2025 17:27

Συναγερμός στο Τσερνόμπιλ: Η ασπίδα που προστατεύει τον πυρηνικό σταθμό δεν μπλοκάρει πλέον την ακτινοβολία, λέει ο ΔΟΑΕ

08.12.2025 17:27
chernobyl orofi

Η προστατευτική ασπίδα που καλύπτει τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία «έχασε τη λειτουργία ασφαλείας» μετά από μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος τον Φεβρουάριο, δήλωσε ο πυρηνικός φορέας του ΟΗΕ.

Η ασπίδα, η οποία ολοκληρώθηκε με πρωτοβουλία υπό την ηγεσία της Ευρώπης το 2019 με κόστος 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ και καλύπτει την αρχική σαρκοφάγο από σκυρόδεμα, τρυπήθηκε τον Φεβρουάριο σε μια ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος Shahed, δήλωσαν Ουκρανοί εισαγγελείς.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) δήλωσε κατά τη διάρκεια επιθεώρησης την περασμένη εβδομάδα ότι η πρόσκρουση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους έχει προκαλέσει ζημιά στη χαλύβδινη δομή.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε ότι μια επιθεώρηση «επιβεβαίωσε ότι η (προστατευτική δομή) είχε χάσει τις κύριες λειτουργίες ασφαλείας της, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας περιορισμού, αλλά διαπίστωσε επίσης ότι δεν υπήρχε μόνιμη ζημιά στις φέρουσες κατασκευές ή στα συστήματα παρακολούθησης».

Ο Γκρόσι πρόσθεσε ότι ενώ είχαν πραγματοποιηθεί ορισμένες επισκευές, «η ολοκληρωμένη αποκατάσταση παραμένει απαραίτητη για την πρόληψη περαιτέρω υποβάθμισης και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης πυρηνικής ασφάλειας».

Σύμφωνα με τις αρχές στο Κίεβο, ένα drone που μετέφερε μια κεφαλή υψηλής εκρηκτικότητας χτύπησε την ασπίδα, προκαλώντας πυρκαγιά και καταστρέφοντας μέρος της προστατευτικής επένδυσης γύρω από τον αντιδραστήρα. Η Μόσχα αρνήθηκε ότι είχε επιτεθεί στο εργοστάσιο.

Τα επίπεδα ραδιενέργειας φέρονται να ήταν φυσιολογικά και δεν υπήρξαν αναφορές για διαρροές ραδιενέργειας, δήλωσε ο ΟΗΕ τον Φεβρουάριο.

Η έκρηξη του 1986 στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Τσερνόμπιλ έστειλε ραδιενέργεια σε όλη την Ευρώπη.

Σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις επιπτώσεις της τήξης, οι Σοβιετικοί έχτισαν μια τσιμεντένια σαρκοφάγο πάνω από τον αντιδραστήρα, η οποία είχε διάρκεια ζωής 30 ετών.

Το νέο, πολυεπίπεδο κτίριο περιορισμού, το οποίο βρίσκεται σε ύψος πάνω από 100 μέτρα, κατασκευάστηκε για να σκεπάζει το λιωμένο πυρηνικό καύσιμο που παραμένει κάτω από τη σαρκοφάγο.

Κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου

Έχουν εκφραστεί φόβοι για συνεχιζόμενες μάχες γύρω από τους πυρηνικούς σταθμούς της Ουκρανίας, ιδίως τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια στο νότο, τον μεγαλύτερο σταθμό της Ευρώπης.

Ο σταθμός Ζαπορίζια λειτουργεί με εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ από τις 23 Σεπτεμβρίου, όταν διακόπηκε η τελευταία εναπομείνασα εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τους κινδύνους ασφαλείας στη Ζαπορίζια τον Οκτώβριο, λέγοντας ότι οι εφεδρικές γεννήτριες δεν χρειάστηκε ποτέ να λειτουργούν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Οι γεννήτριες και το εργοστάσιο δεν είχαν σχεδιαστεί για αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «κρίσιμη».

Το εργοστάσιο βρίσκεται σε μια περιοχή που κατέχεται από τη Ρωσία από τις αρχές της πλήρους εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και δεν λειτουργεί. Χρειάζεται ακόμη αξιόπιστη ισχύ για την ψύξη των έξι αντιδραστήρων που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και των αναλωμένων καυσίμων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καταστροφικά πυρηνικά ατυχήματα.

Ο Γκρόσι είπε ότι οι γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης σχεδιάστηκαν ως η «τελευταία γραμμή άμυνας» για να βοηθήσουν τους πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής να ψύξουν τους αντιδραστήρες τους, αλλά ότι η χρήση τους ήταν πλέον «ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο».

«Όσο συνεχίζεται αυτή η καταστροφική σύγκρουση, η πυρηνική ασφάλεια παραμένει υπό σοβαρή απειλή. Σήμερα, είχαμε μερικά σπάνια θετικά νέα να αναφέρουμε, αλλά απέχουμε πολύ από το να είμαστε εκτός κινδύνου», είπε ο Γκρόσι.

Διαβάστε επίσης:

Ισχυρός σεισμός 7,6R στην Ιαπωνία και προειδοποίηση για τσουνάμι (Video)

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν υπέρ της παραμονής του Ισραήλ στον διαγωνισμό

Η Ταϊλάνδη εξαπολύει αεροπορικές επιδρομές στην Καμπότζη – Από μια κλωστή κρέμεται η ειρηνευτική συμφωνία του Τραμπ (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zoi konstantopoulou 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα γενέθλια της Ζωής και οι ευχές-εφόδιο

famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Ενωτικό ψηφοδέλτιο με τις προοδευτικές δυνάμεις – Τι λέει για το «ξήλωμα» Σουρμελίδη από την «Αυγή»

agrotes irakleio
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Άνοιξαν τα αεροδρόμια στην Κρήτη – Μια πτήση ανά 3 ώρες θα επιτρέπουν στα Χανιά – Κλειστό το «Καζαντζάκης» από τις 23:00

mitilini
ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Αγρότες απέκλεισαν τις εισόδους του πλοίου «Διαγόρας» – Αναχώρησε από το λιμάνι άδειο (Video)

thoeodorikakos – katsimatidis 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Θεοδωρικάκος συναντήθηκε με τον ομογενή επιχειρηματία Τζον Κατσιματίδη – Τι συζήτησαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 19:17
zoi konstantopoulou 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα γενέθλια της Ζωής και οι ευχές-εφόδιο

famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Ενωτικό ψηφοδέλτιο με τις προοδευτικές δυνάμεις – Τι λέει για το «ξήλωμα» Σουρμελίδη από την «Αυγή»

agrotes irakleio
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Άνοιξαν τα αεροδρόμια στην Κρήτη – Μια πτήση ανά 3 ώρες θα επιτρέπουν στα Χανιά – Κλειστό το «Καζαντζάκης» από τις 23:00

1 / 3