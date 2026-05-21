Στον απόηχο της Eurovision, τρεις ραδιοτηλεοπτικοί φορείς από χώρες που μποϊκόταραν τον φετινό διαγωνισμό, δηλαδή οι RTVE της Ισπανίας, AVROTROS της Ολλανδίας και RTÉ της Ιρλανδίας, εξέφρασαν ενδιαφέρον για επιστροφή στον διαγωνισμό το 2027, ωστόσο εξακολουθούν να αναφέρουν τη συμμετοχή του Ισραήλ ως λόγο για να συνεχίσουν την πιθανή αποχή τους στον επόμενο διαγωνισμό.

Ο ισπανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, RTVE, δήλωσε ότι «από δω και έπειτα, θα δούμε αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες για μελλοντική συμμετοχή».

Εν τω μεταξύ, ο φλαμανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας VRT , ο οποίος θα εκπροσωπούσε το Βέλγιο το 2027, λόγω της ετήσιας εναλλαγής με τον γαλλόφωνο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTBF στον διαγωνισμό, αναφέρει πως είναι πολύ πιθανό να αποσυρθεί το 2027 εάν επιτραπεί στο Ισραήλ να διαγωνιστεί.

Η εκπρόσωπος του VRT, Γιασμίν Φαν ντερ Μπορκ, πριν από τον φετινό τελικό δήλωσε ανοιχτά ότι είναι απίθανο ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας να συμμετάσχει το 2027 για το Βέλγιο, εκτός εάν η EBU διεξάγει άμεση ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Ανέφερε ότι οι πιθανότητες να στείλει η VRT συμμετοχή το 2027 είναι «ελάχιστες» και κάλεσε την EBU να «κάνει μια σαφή δήλωση κατά του πολέμου και της βίας και υπέρ του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η EBU φαίνεται να κωφεύει στις ανησυχίες του VRT, υποστηρίζει το στέλεχος της. «Ζητάμε ένα σαφές πλαίσιο συμμετοχής, μια ανοιχτή συζήτηση και μια άμεση ψηφοφορία μεταξύ των μελών της EBU. Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε λάβει επαρκή απάντηση σε αυτό. Ακόμα και κατά τη διάρκεια των ημιτελικών αυτή την εβδομάδα, δεν λάβαμε κανένα μήνυμα ότι η EBU ακούει τις ανησυχίες μας», είπε μεταξύ άλλων η Φαν ντερ Μπορκ και τόνισε πως «φυσικά και θέλουμε να το συζητήσουμε αυτό με άλλους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Αλλά αν η θέση της EBU δεν αλλάξει, οι πιθανότητες να στείλει το VRT έναν καλλιτέχνη τον επόμενο χρόνο είναι ελάχιστες».

Αλλά οι ανησυχίες του βελγικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα δεν περιορίζονται στην συμμετοχή του Ισραήλ, αλλά ευρύτερα, στους κανόνες που καθορίζουν αν μια χώρα μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Οι κανόνες της EBU ορίζουν επί του παρόντος ότι, για να είναι επιλέξιμος ένας ραδιοτηλεοπτικός φορέας να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, πρέπει να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, ιδιότητα που μπορεί να αποκτηθεί εάν ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας βρίσκεται στον Ευρωπαϊκό Ραδιοτηλεοπτικό Χώρο ή είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η VTR «πατά» σε αυτό το δεδομένο και ζητά «ένα αντικειμενικό πλαίσιο όπως έχουν και άλλοι διεθνείς οργανισμοί: ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να συμμετάσχει μια χώρα και ποιες δεν είναι προϋποθέσεις; Αυτό απουσιάζει προς το παρόν».

Η Ισπανική RTVE από νωρίτερα είχε προτείνει αλλαγή κανόνα για την απαγόρευση συμμετοχής στη Eurovision, χωρών που βρίσκονται σε συγκρούσεις. Ο πρόεδρος της RTVE, Χοσέ Πάμπλο Λόπεζ, σε ομιλία του στο ισπανικό Κοινοβούλιο στις αρχές του χρόνου είχε πεί: ««Θα πρέπει να ανοίξουμε μια σοβαρή συζήτηση μια για πάντα, κάτι που ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο διάστημα, σχετικά με τη μεταρρύθμιση του καταστατικού της EBU, ώστε οι χώρες που βρίσκονται σε σύγκρουση να μην μπορούν να συμμετάσχουν στον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision».

