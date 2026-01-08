Πάτρα: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 26χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 30χρονου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε ο 26χρονος κατηγορούμενος, που εμφανίζεται ως πρωταγωνιστής στην υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 30χρονου Κώστα Μπασίλαρη σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.
Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά 9 άτομα, εκ των οποίων τα τέσσερα έχουν ήδη συλληφθεί. Ανάμεσα σε αυτά, και ο 26χρονος που οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.
Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και των άλλων πέντε εμπλεκομένων στην υπόθεση, ενώ αύριο, Παρασκευή 9/1, θα οδηγηθούν στον ανακριτή οι υπόλοιποι – τρεις – συλληφθέντες, ηλικίας 39, 36 και 29 ετών.
Οι προαναφερόμενοι παρουσιάστηκαν στην Ασφάλεια το βράδυ της περασμένης Δευτέρας και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Διαβάστε επίσης:
Δεμένα τα πλοία στα περισσότερα λιμάνια λόγω των ισχυρών ανέμων: Κανονικά τα δρομολόγια για Κρήτη από Πειραιά
Αιματηρό επεισόδιο στη Χαλκιδική: 61χρονος μαχαίρωσε τον συμπέθερό του
Εύβοια: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Αλιβέρι
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.