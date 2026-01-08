Πάτρα: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 26χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 30χρονου

Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε ο 26χρονος κατηγορούμενος, που εμφανίζεται ως πρωταγωνιστής στην υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 30χρονου Κώστα Μπασίλαρη σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά 9 άτομα, εκ των οποίων τα τέσσερα έχουν ήδη συλληφθεί. Ανάμεσα σε αυτά, και ο 26χρονος που οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και των άλλων πέντε εμπλεκομένων στην υπόθεση, ενώ αύριο, Παρασκευή 9/1, θα οδηγηθούν στον ανακριτή οι υπόλοιποι – τρεις – συλληφθέντες, ηλικίας 39, 36 και 29 ετών.

Οι προαναφερόμενοι παρουσιάστηκαν στην Ασφάλεια το βράδυ της περασμένης Δευτέρας και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

