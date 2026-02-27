search
27.02.2026 20:05

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι χωρίς όρους οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία

27.02.2026 20:05
foinikounta-5345

Για περισσότερες από επτά ώρες βρέθηκαν στα Δικαστήρια Καλαμάτας η σύντροφος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος έχει προφυλακιστεί για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα ως ηθικός αυτουργός, καθώς και ένας 30χρονος φίλος του από την ευρύτερη περιοχή.

Οι δύο κατηγορούνται σε βαθμό πλημμελήματος για υπόθαλψη εγκληματία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ που επικαλείται τη δικογραφία, φέρονται να επέβαιναν σε προπορευόμενο όχημα το απόγευμα της επόμενης ημέρας από τη διπλή δολοφονία, συνοδεύοντας το αυτοκίνητο στο οποίο ο ανιψιός μετέφερε τον 29χρονο, φερόμενο ως φυσικό αυτουργό, με προορισμό τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας, η νεαρή γυναίκα παρέμεινε στο γραφείο της για περισσότερες από τέσσερις ώρες, ενώ ο 30χρονος απολογήθηκε επί περίπου δυόμισι ώρες, απαντώντας – σύμφωνα με πληροφορίες – σε όλες τις ερωτήσεις που τους τέθηκαν.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, χωρίς να τους επιβληθεί κανένας περιοριστικός όρος.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή σε όλα τα επίπεδα, ενώ η έρευνα για τη διπλή δολοφονία συνεχίζεται από την ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

Παράλληλα, οι συνήγοροι υπεράσπισης και των δύο κατηγορουμένων ζήτησαν η υπόθεσή τους να αποσπαστεί και να εκδικαστεί αυτοτελώς στο αρμόδιο Πλημμελειοδικείο και όχι στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο μαζί με τους πέντε ήδη προφυλακισμένους που αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες για την ίδια υπόθεση.

Οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και το σύνολο της δικογραφίας παραμένει υπό αξιολόγηση από τις δικαστικές αρχές.

