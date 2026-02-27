Εντοπίστηκε οστό σε παραλία της Χαλκιδικής, ιατροδικαστής στο σημείο

Περαστικός εντόπισε οστό σε παραλία στο 1ο πόδι της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, περαστικός κάλεσε την αστυνομία γύρω στις 17.00 και τους είπε ότι βρήκε στην παραλία Πολύχρονου ένα οστό.

Στο σημείο έχει σπεύσει ιατροδικαστής.

Δεν είναι γνωστό αν άνηκε σε άνθρωπο ή αν το εύρημα συνδέεται με τον σκελετικά υπολείμματα που εντοπίστηκαν χθες (26/2) σε σακούλες στον Γλαρόκαμπο Χαλκιδικής.

