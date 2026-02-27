search
27.02.2026 20:44

Εντοπίστηκε οστό σε παραλία της Χαλκιδικής, ιατροδικαστής στο σημείο

PERIPOLIKO76
Περαστικός εντόπισε οστό σε παραλία στο 1ο πόδι της Χαλκιδικής

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, περαστικός κάλεσε την αστυνομία γύρω στις 17.00 και τους είπε ότι βρήκε στην παραλία  Πολύχρονου ένα οστό. 

 Στο σημείο έχει σπεύσει ιατροδικαστής.

Δεν είναι γνωστό αν άνηκε σε άνθρωπο ή αν το εύρημα συνδέεται με τον σκελετικά υπολείμματα που εντοπίστηκαν χθες (26/2) σε σακούλες στον Γλαρόκαμπο Χαλκιδικής.

