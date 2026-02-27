Μητέρα νεκρού μηχανοδηγου: Το παιδί μου λοιδορήθηκε, ντρεπόμασταν να βγούμε έξω

Η Γιάννα Βούλγαρη μητέρα του Σπύρου Βούλγαρη, μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με την επιβατική στα Τέμπη, μίλησε για πρώτη φορά για το πώς βίωσε την απώλεια του γιου της.

«Θα μιλήσω για το παιδί μου. Δεν έχω βγει ποτέ στα κανάλια, δεν έχω πει τίποτα για το παιδί μου. Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε άλλο. Είναι ο Σπύρος ο Βούλγαρης, ο μηχανοδηγός, ένας από τους δύο μηχανοδηγούς της εμπορικής αμαξοστοιχίας» είπε στα αποκαλυπτήρια του μνημείο της Καισαριανής.

Η Γιάννα Βούλγαρη εξομολογήθηκε ότι ντρέπονταν να πουν ότι είναι γονείς του, λόγω των υπονοιών ότι εμπλεκόταν σε κύκλωμα λαθρεμπόριου καυσίμων. «Δεν μίλησα ποτέ, ακούστηκαν πολλά λόγια μέσα στη Βουλή. Ελπίζω αυτό το παιδί να είναι ήσυχο εκεί που είναι. Εμείς σαν γονείς στην αρχή ντρεπόμασταν να βγούμε έξω και δυστυχώς πήραμε μαζί μας και την οικογένεια του άλλου παιδιού, που δεν έφταιγε σε τίποτα»

«Όλοι μας ξέρουμε ότι σαν φοιτητές κάπου ανήκουμε. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι είμαστε λαθρέμποροι, ότι κουβαλάμε οτιδήποτε μας λένε οι μεγάλοι. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο», πρόσθεσε.

Μιλώντας για τον Σπύρο που σκοτώθηκε όταν ήταν μόλις 35 ετών, είπε, «Το παιδί μου δούλευε. Τελείωσε το ΤΕΙ, τελείωσε το μεταπτυχιακό και μετά έτυχε να μπει στον ΟΣΕ, πράγμα που δεν το ήθελα. Για ποιο λόγο; Γιατί ήταν μέρα νύχτα, δεν θα υπήρχαν γιορτές για αυτόν, θα είχαν βάρδιες, και αυτό το ζήσαμε με τον άντρα μου που ήταν στην Πολεμική Αεροπορία».

«Έφευγε πάντα με ένα χαμόγελο και ερχόταν πάντα με ένα χαμόγελο. Πάντα έλεγε ‘Όλα καλά θα πάνε μάνα, όλα καλά’. Αυτό είχα να σας πω, σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Εύχομαι σε όλους να μη νιώσετε τον πόνο που νιώθουμε εμείς, γιατί ο πόνος αυτός δεν ξεπερνιέται με τίποτα» συνέχισε.

Κλείνοντας, η Γιάννα Βούλγαρη αγκάλιασε τον Παύλο Ασλανίδη, πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. «Κύριε Ασλανίδη, δεν έχει τύχει να σας γνωρίσω από κοντά. Εύχομαι όμως στο μέλλον να σας γνωρίσω» είπε.

Στα αποκαλυπτήρια του μνημείου έδωσαν το παρών ο Παύλος Ασλανίδης, Ελένη Βασάρα, Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, Αντώνης Αντωνίου (επιζών), Πάνος Ρούτσι, καθώς και μέλη των οικογενειών Κουτσούμπα, Εγούτ, Ελευθεριάδη, Μασσαλή και Κατσάρα.

