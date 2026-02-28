«Ελ. Βενιζέλος»: Στο μικροσκόπιο ο θάνατος της 67χρονης – Διερευνώνται οι συνθήκες της πτώσης 

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι συνθήκες θανάτου της 67χρονης Μαρίας Λαδά στο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας.

Το ζήτημα έχει λάβει νομικές και θεσμικές προεκτάσεις καθώς οι αρμόδιες αρχές διερευνούν εάν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας κατά τη διαδικασία μεταφοράς της και εάν προκύπτουν ευθύνες για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 67χρονη, επιβάτιδα ΑμεΑ από την Κεφαλονιά και ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «Υπερίων», έφθασε στην Αθήνα για να συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε διεθνές συνέδριο για σπάνιες ασθένειες.

Κατά τη διαδικασία αποβίβασής της με μικρό όχημα εξυπηρέτησης επιβατών με μειωμένη κινητικότητα, η ράμπα φέρεται να μην προσαρμόστηκε σωστά στην έξοδο, αφήνοντας κενό. Σύμφωνα με όσα μετέφερε η πρόεδρος της Ένωσης «Υπερίων» Σοφία Μαροπούλου, επικαλούμενη ενημέρωση από την οικογένεια, ο οδηγός του οχήματος επιχείρησε να τη βοηθήσει, ωστόσο «έπεσαν και οι δύο μαζί στο κενό».

Η Μαρία Λαδά τραυματίστηκε σοβαρά στον θώρακα. Κατά τις εκτιμήσεις γιατρών που επικαλέστηκε η κ. Μαροπούλου, υπέστη εσωτερική αιμορραγία.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο

Η 67χρονη διατηρούσε τις αισθήσεις της κατά τη μεταφορά της στο ιατρείο του αεροδρομίου. Όπως ανέφερε η πρόεδρος της Ένωσης στον ραδιοφωνικό σταθμό COSMOS 96,5, όταν ρωτήθηκε αν επιθυμεί να κληθεί η αστυνομία, απάντησε: «Αφήστε πρώτα να δω την υγεία μου και μετά βλέπουμε».

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα. Ο εργαζόμενος που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε επίσης για ιατρική αξιολόγηση.

Τι προβλέπεται για τη μεταφορά ΑμεΑ και τι εξετάζουν οι αρχές

Η εξυπηρέτηση επιβατών με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα στα αεροδρόμια διέπεται από συγκεκριμένα πρωτόκολλα ασφαλείας, τα οποία περιλαμβάνουν τεχνικούς ελέγχους εξοπλισμού, κατάλληλη εκπαίδευση προσωπικού και ασφαλή εφαρμογή ραμπών και ανυψωτικών μηχανημάτων.

Οι αρμόδιες αρχές, σε συνεργασία με τον πάροχο της υπηρεσίας, εξετάζουν:

– αν το όχημα και η ράμπα λειτουργούσαν κανονικά,

– αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας,

– αν υπήρξε ανθρώπινο λάθος ή τεχνική δυσλειτουργία,

– ποιες ήταν οι ακριβείς συνθήκες τη στιγμή της πτώσης.

Σε ανακοίνωσή του, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους οικείους της 67χρονης και γνωστοποίησε ότι έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Η παρέμβαση της Ένωσης «Υπερίων»

Η Ένωση «Υπερίων» τονίζει ότι το τραγικό γεγονός «δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη δυστύχημα», θέτοντας δημόσια ερωτήματα για την ασφάλεια των υποδομών, την εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας και τη λογοδοσία των αρμόδιων φορέων.

Παράλληλα, συγκαλεί έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο για να αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες, η στήριξη της οικογένειας και ο τρόπος αποχαιρετισμού της, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας για ουσιαστική προσβασιμότητα και ασφαλείς μετακινήσεις δεν σταματά.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το κεντρικό ερώτημα παραμένει εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ποιοι φέρουν την ευθύνη για ένα περιστατικό που ανέδειξε με δραματικό τρόπο τα ζητήματα ασφάλειας στη μετακίνηση των ΑμεΑ.

