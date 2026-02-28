Συλλαλητήριο για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη: Συνελήφθη άνδρας με αεροβόλο στην Αθήνα (Video)

Στην σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος έφερε αεροβόλο όπλο προχώρησαν οι Αρχές στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης για τα Τέμπη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η σύλληψη έγινε στις 13:50 στην συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Ακαδημίας.

Όπως έχει γίνει γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 128 προσαγωγές ατόμων εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκαν καπνογόνα και ναυτική φωτοβολίδα.

Επιπρόσθετα σε στοά στην οδό Ερμού εντοπίστηκε σακούλα με 7-8 μπουκάλια βενζίνης για κατασκευή μολότοφ ωστόσο δεν προέκυψε κάποια σύλληψη για τα ευρήματα, ενώ τσάντα επίσης με υπό κατασκευή μολότοφ βρέθηκε στην πλατεία Κλαυθμώνος.

