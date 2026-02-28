Ρούτσι: «Ψευδής η είδηση για ένταση ανάμεσα σε εμένα και την Καρυστιανού – Προσπάθεια να πειστεί ο κόσμος ότι είμαστε διασπασμένοι»

Με μια προσωπική του ανάρτηση στο Facebook, ο Πάνος Ρούτσι τόνισε πως είναι αναληθής η είδηση που κάνει λόγο για ένταση ανάμεσα στον ίδιο και την Μάρια Καρυστιανού στο συλλαλητήριο για την επέτειο των Τεμπών.

«Η είδηση που με ενημέρωσαν μόλις ότι άρχισε να κυκλοφορεί, που μιλάει για “ένταση” ανάμεσα σε εμένα και την κυρία Καρυστιανού είναι ψευδής και δεν είναι τίποτα άλλο παρά προσπάθεια να πειστεί ο κόσμος που στάθηκε δίπλα μας σήμερα ενωμένος, ότι είμαστε διασπασμένοι και τσακωνόμαστε μεταξύ μας.

Καλώ τις ιστοσελίδες που αναπαράγουν αυτόν τον τίτλο και αυτή την ψευδή είδηση να την κατεβάσουν και να μην παίζουν το παιχνίδι τους», τονίζει στην ανάρτησή του ο Πάνος Ρούτσι.

Νωρίτερα πάντως, η Μαρία Καρυστιανού είπε στο Kontra Channel πως δεν ανέβηκε στην εξέδρα να μιλήσει, όπως έκαναν οι υπόλοιποι συγγενείς των θυμάτων, γιατί ένιωσε πως οι υπόλοιποι δεν ήθελαν να το κάνει.

«Ήρθα στις 12 η ώρα που ήταν η ώρα της συγκέντρωσης, να μιλήσω και εγώ για το παιδί μου και για όλο τον αγώνα των Τεμπών. Κατάλαβα όμως ένα δίωρο μετά ότι η οργανωτική επιτροπή είχε ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα με τη συμμετοχή ομιλιών συγγενών και εργατικών κέντρων.

Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω. Αυτό αισθάνθηκα, πέρασαν και δύο ώρες, μου πήρε λίγο χρόνο, όμως ένιωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση να μιλήσω όποτε και αποχώρησα. Οι συγγενείς σε παρόμοιες εκδηλώσεις έπαιρναν τον λόγο και μιλούσαν. Είχα μιλήσει με τον Πάνο Ρούτσι, ήξερε ότι θα κατέβω να μιλήσω. Μίλησα με αρκετούς συγγενείς και γνώριζαν και την πρόθεση μου. Για κάποιο λόγο όμως υπήρξε μια άρνηση», πρόσθεσε.

