«Πάγωσαν» στο πλατό της Καραβάτου με τους βρετανικούς ισχυρισμούς για στοχοποίηση της Κύπρου από το Ιράν (Video)

Με ανοικτό το στόμα έμειναν ο Αιμίλιος Χειλάκης, η Αθηνά Μαξίμου και η Κατερίνα Καραβάτου όταν κατά τη διάρκεια της συνέντευξής τους στην εκπομπή Σαββατοκύριακο παρέα, διέκοψαν για τις τελευταίες εξελίξεις.

Όταν ο Νίκος Βαφειάδης αποκάλυψε τους βρετανικούς ισχυρισμούς ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι που είχαν για κατεύθυνση την Κύπρο, και οι δύο ηθοποιοί αλλά και η Κατερίνα Καραβάτου έδειξαν να παγώνουν.

Ο Νικόλας Βαφειάδης διευκρίνισε ότι μπορεί να μην ήταν ακριβώς στοχευμένο το χτύπημα στην Κύπρο, όμως ο υπ. Άμυνας της Βρετανίας έκανε λόγο για δύο πυραύλους που εκτοξεύτηκαν στην περιοχή, οι οποίοι ευτυχώς αναχαιτίστηκαν.

