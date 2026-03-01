search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 03:27
01.03.2026 12:47

«Πάγωσαν» στο πλατό της Καραβάτου με τους βρετανικούς ισχυρισμούς για στοχοποίηση της Κύπρου από το Ιράν (Video)

01.03.2026 12:47
karavatou

Με ανοικτό το στόμα έμειναν ο Αιμίλιος Χειλάκης, η Αθηνά Μαξίμου και η Κατερίνα Καραβάτου όταν κατά τη διάρκεια της συνέντευξής τους στην εκπομπή Σαββατοκύριακο παρέα, διέκοψαν για τις τελευταίες εξελίξεις. 

Όταν ο Νίκος Βαφειάδης αποκάλυψε τους βρετανικούς ισχυρισμούς ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι που είχαν για κατεύθυνση την Κύπρο, και οι δύο ηθοποιοί αλλά και η Κατερίνα Καραβάτου έδειξαν να παγώνουν.

Ο Νικόλας Βαφειάδης διευκρίνισε ότι μπορεί να μην ήταν ακριβώς στοχευμένο το χτύπημα στην Κύπρο, όμως ο υπ. Άμυνας της Βρετανίας έκανε λόγο για δύο πυραύλους που εκτοξεύτηκαν στην περιοχή, οι οποίοι ευτυχώς αναχαιτίστηκαν.

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

Ανατροπή στην υπόθεση του Κολωνού: Σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών βρισκόταν η 31χρονη (Video)

Centcom:Τα οπλικά συστήματα της επιχείρησης «Επική Οργή» και οι στόχοι που χτύπησαν οι ΗΠΑ στο Ιράν

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

