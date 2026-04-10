ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 11:58
Νέο μακελειό στο Σουδάν: Τουλάχιστον 32 νεκροί σε επιδρομή drones στο Νταρφούρ – Πολλά παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Τουλάχιστον 32 άμαχοι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, μετά από επιδρομή drones στην πολιτεία του Βόρειου Νταρφούρ στο Σουδάν, περιοχή που ελέγχουν παραστρατιωτικοί.

Η επίθεση, η οποία όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο έγινε την Τετάρτη (8/4), εξαπολύθηκε με φόντο την περαιτέρω κλιμάκωση της βίας ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), σε πόλεμο από τα μέσα του Απριλίου του 2023.

Ο Χασάν Χατέρ, κάτοικος της πόλης Κουτούμ, ανέφερε στο AFP μέσω SMS ότι drone έπληξε σπίτι όπου γινόταν γαμήλια γιορτή. Πρόσθεσε πως, μαζί με άλλους, έθαψαν 32 θύματα χθες Πέμπτη.

Ο Χουσέιν Εϊσά, που πήρε μέρος στις ταφές, έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο κατάλογο με τα στοιχεία των θυμάτων, ανάμεσα στα οποία βρίσκονταν 12 παιδιά.

Τρίτος κάτοικος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά του, ανέφερε ότι ο βομβαρδισμός έγινε προχθές περί τις 22:00 (τοπική ώρα· 23:00 ώρα Ελλάδας) και «χτυπήθηκε σπίτι δυο φορές», με αποτέλεσμα να «καταστραφεί εντελώς».

«Όλα τα θύματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια και κατόπιν κηδεύτηκαν», πρόσθεσε.

Η επιτροπή αντίστασης της Ελ Φάσερ, συλλογικότητα που καταγράφει τις φρικαλεότητες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος πριν από σχεδόν τρία χρόνια, ανέφερε ότι η επιδρομή έγινε στη συνοικία Σαλάμα, επιρρίπτοντας την ευθύνη για την επίθεση στον τακτικό στρατό.

Ιατρική πηγή είπε νωρίτερα στο AFP ότι 12 νεκροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Κουτούμ και ότι δεκαέξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους παιδιά.

Οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής.

Οι ΔΤΥ καταδίκασαν την επίθεση με ανακοίνωσή τους στην οποία έδωσαν απολογισμό τουλάχιστον 56 νεκρών, συμπεριλαμβανομένων 17 παιδιών.

Τους τελευταίους μήνες, επιδρομές μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων γίνονται καθημερινά σε όλο το Σουδάν, ειδικά στην πολιτεία Νότιο Κορντοφάν, πλέον το κυριότερο πεδίο μάχης, αλλά και σε τομείς στο δυτικό τμήμα της χώρας που ελέγχονται από τις ΔΤΥ, κατά κύριο λόγο στο Νταρφούρ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ΟΗΕ έκανε λόγο για πάνω από 500 αμάχους που σκοτώθηκαν μόνο στις επιδρομές από τον Ιανουάριο ως τα μέσα Μαρτίου, καταγγέλλοντας τον «τρομακτικό αντίκτυπο» της χρήσης drones.

Κι οι δυο αντιμαχόμενες πλευρές έχουν κατηγορηθεί για σωρεία φρικαλεοτήτων -ιδίως εκτεταμένη σεξουαλική βία, που συχνά χρησιμοποιείται σαν όπλο, και σφαγές αμάχων- από μη κυβερνητικές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κι επιζήσαντες.

