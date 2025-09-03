search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

03.09.2025 17:26

ΠΑΣΟΚ: Να ποιος πραγματικά θολώνει τα νερά και εξαπατά τους Έλληνες πολίτες

03.09.2025 17:26
«Στην ανακοίνωσή του για τη “Μαύρη Βίβλο” του ΠΑΣΟΚ στα ενεργειακά, το ΥΠΕΝ κατέφυγε στην τακτική τού “άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε”», σχολιάζει ο Τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σε ανακοίνωση του.

Ειδικότερα αναφέρει ότι «από το πλήθος στοιχείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το ΥΠΕΝ διάλεξε να σταθεί αποκλειστικά στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, αποσιωπώντας όλα τα υπόλοιπα. Και μάλιστα, αντί να μπει στην ουσία, επιστράτευσε άσχετα νούμερα για να συντηρήσει το βολικό αφήγημα της δήθεν κυβερνητικής “επιτυχίας”». Προσθέτει πως «η ίδια ανακοίνωση είχε το θράσος να κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι “θολώνει τα νερά”», για να σχολιάσει ότι «αν κάποιος μπορεί να κατηγορηθεί για αυτό δεν είναι άλλος από την κυβέρνηση που συστηματικά διαστρεβλώνει και παραπλανά τους πολίτες».

Πιο συγκεκριμένα, ο τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι το ΥΠΕΝ «από την έκθεση που επικαλείται, επέλεξε να παρουσιάσει μόνο τις ονομαστικές τιμές των τιμολογίων (όπου κι εκεί η διαχρονική σχέση -Ελλάδα φθηνότερη από μ.ο. της ΕΕ- δεν ισχύει πια), κρύβοντας αυτό που πραγματικά μετράει: την αγοραστική δύναμη των πολιτών». «Δεν αρκεί να δίνεις μια “γυμνή” τιμή, αλλά το αν αυτή μπορεί να τη “σηκώσουν” πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που διεθνώς χρησιμοποιείται ο δείκτης σταθμισμένος με την αγοραστική δύναμη (PPS)», τονίζει. Στο ίδιο πλαίσιο σημειώνει ότι «με τον σωστό δείκτη, η Ελλάδα δεν είναι 16η -όπως ανερυθρίαστα ισχυρίζεται το ΥΠΕΝ- αλλά φιγουράρει 9η στη λίστα με τα ακριβότερα τιμολόγια», ενώ συμπληρώνει ότι «στην ίδια πηγή καταγράφεται ότι στα μεταβλητά τιμολόγια η χώρα μας κατατάσσεται στις τρεις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης». «Φυσικά, η κυβέρνηση επέλεξε να θάψει αυτό το “δυσάρεστο” στοιχείο», αναφέρει ο αρμόδιος τομέας του κόμματος υπενθυμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ «κατέθεσε τροπολογία για να διευκολυνθεί η μετάβαση των καταναλωτών από τα ακριβά μεταβλητά στα φθηνότερα σταθερά τιμολόγια», όμως «η κυβέρνηση την απέρριψε». «Γιατί άραγε; Ποια συμφέροντα εξυπηρετούσε αυτή η εμμονή;», σχολιάζει.

Ο τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ παραθέτει στην ανακοίνωση του «τα δύο επίμαχα διαγράμματα από την ίδια πηγή που χρησιμοποίησε το ΥΠΕΝ αλλά επέλεξε να κρύψει», σχολιάζοντας: «Να ποιος πραγματικά θολώνει τα νερά και εξαπατά τους Έλληνες πολίτες».

