Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 5.000 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς

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Ξεπέρασαν τους 5.000 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 5.069 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, 16.740 έχουν τραυματιστεί και 17.907 έχουν μείνει άστεγοι. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 4.930 νεκρούς.
Την ίδια ώρα, οι Αρχές αποφεύγουν να αναφέρουν αριθμό αγνοουμένων. Τα πρώτα 24ωρα μετά τους φονικούς σεισμούς, ο ΟΗΕ εκτιμούσε πως οι αγνοούμενοι ανέρχονταν σε 50.000.
Οι σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών έπληξαν τη χώρα με διαφορά 39 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο και προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στη βόρεια Βενεζουέλα, στην πρωτεύουσα Καράκας και τα περίχωρά της, καθώς και στη γειτονική πολιτεία Λα Γουάιρα, όπου χιλιάδες σεισμοπαθείς διαμένουν σε πρόχειρους καταυλισμούς.
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