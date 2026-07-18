Συνεχίζεται το αμερικανικό «σφυροκόπημα» στο Ιράν για έβδομη συνεχόμενη νύχτα – Με επίθεση «ευρείας κλίμακας» απειλεί η Τεχεράνη, απαντά με πλήγματα στο Μπαχρέιν

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Νέα σειρά πληγμάτων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζοντας για έβδομη διαδοχική νύχτα τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αμερικανική CENTCOM, οι επιθέσεις έχουν στόχο να περιορίσουν περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις άρχισαν στις 22:00 ώρα Ελλάδας και πραγματοποιούνται έπειτα από εντολή του Αμερικανού προέδρου.

CENTCOM launched a round of strikes against Iran at 3 p.m. ET today for the seventh consecutive night. The strikes are designed to continue degrading Iranian military capabilities at the Commander in Chief's direction. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026

Η CENTCOM ανακοίνωσε, παράλληλα, ότι οι δυνάμεις της παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ εξακολουθεί να εφαρμόζεται αυστηρά ο ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβληθεί στο Ιράν.

Κατά την ίδια ενημέρωση, μέσα στις τρεις πρώτες ημέρες μετά την επανέναρξη του αποκλεισμού, οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε σειρά ενεργειών ελέγχου στη θαλάσσια περιοχή. Συγκεκριμένα, τέσσερα εμπορικά πλοία υποχρεώθηκαν να αλλάξουν πορεία, ένα ακινητοποιήθηκε, ενώ σε ακόμη ένα πραγματοποιήθηκε νηοψία, με στόχο την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων.

American forces remain vigilant as the United States strictly enforces the naval blockade against Iran. During the first three days of renewed implementation, U.S. forces have redirected 4 commercial vessels, disabled 1, and boarded 1 to ensure full compliance. pic.twitter.com/VIY63sY9Fh July 17, 2026

Αυστηρή προειδοποίηση από σύμβουλο του Χαμενεΐ

Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να εξαπολύσει επιθέσεις ευρείας κλίμακας εάν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν συνεχιστούν για «δυο-τρεις ημέρες» ακόμη, προειδοποίησε σήμερα ο Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ και πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Όπως μεταδίδει η ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Ρεζαΐ τόνισε πως «το Ιράν δεν θα αρκεστεί πλέον σε ανταποδοτικά πλήγματα» και «κανένα σύνορο δεν θα είναι ασφαλές».

Ιρανικές επιθέσεις στο Μπαχρέιν: Χτυπήθηκε αποθήκη των ΗΠΑ με drones και το κτίριο πληροφοριών

Το Ιράν απάντησε στα νέα αμερικανικά πλήγματα με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, χτυπήθηκε αποθήκη των ΗΠΑ με drones και το κέντρο πληροφοριών στο Μπαχρέιν.

🚀🔥Les missiles à sous-munitions iraniens ont ciblé les bases militaires américaines au Bahreïn et en Jordanie. Lors de l'une des attaques les plus violentes contre le club …

🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/hGVV80MA6Q — IRAN AFRICA (@IranAfrique2026) July 17, 2026

Κατά την ίδια πηγή, το κέντρο πληροφοριών κτυπήθηκε από βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

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