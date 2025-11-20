search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 08:59
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web

20.11.2025 08:05

Motor Oil: Ισχυρή κερδοφορία εννεαμήνου με προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 512 εκατ. ευρώ και αυξημένα EBITDA

20.11.2025 08:05
motor_oil_new

Καλύτερα των εκτιμήσεων διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα εννεαμήνου της Motor Oil, καθώς η εταιρεία εμφάνισε προσαρμοσμένη καθαρή κερδοφορία 512 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 11% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Οι αναλυτές ανέμεναν θετική επίδοση λόγω των υψηλών περιθωρίων διύλισης, ωστόσο τα τελικά μεγέθη ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Στο τρίτο τρίμηνο, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 289 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 3% και διαμορφώθηκαν στα 843 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου έφτασε τα 404 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 10% στα 8,5 δισ. ευρώ. Η διοίκηση εκτιμά ότι το επενδυτικό πρόγραμμα για το σύνολο του έτους θα διαμορφωθεί στα 500 εκατ. ευρώ, έναντι 315 εκατ. ευρώ το 2024.

Βάσει της λογιστικής κατάστασης, ο καθαρός δανεισμός στο τέλος Σεπτεμβρίου ήταν 1,89 δισ. ευρώ. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε 30 εκατ. ευρώ, έναντι εκροών 129 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η εταιρεία έχει ήδη προτείνει προμέρισμα 0,35 ευρώ ανά μετοχή. Σε δημοσιευμένη βάση, τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου διαμορφώθηκαν στα 288,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 138,7 εκατ. ευρώ πέρυσι, όταν η κερδοφορία είχε επηρεαστεί σημαντικά από την έκτακτη φορολογία.

