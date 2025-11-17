search
BUSINESS

Capital Group μειώνει τη συμμετοχή της κάτω από 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank

Capital Group

Υποχώρησε κάτω από το όριο του 5% η έμμεση συμμετοχή της The Capital Group Companies, Inc. (CGC) στα δικαιώματα ψήφου της Eurobank Ergasias, όπως γνωστοποίησε επισήμως η τράπεζα. Σύμφωνα με την ενημέρωση, στις 12 Νοεμβρίου 2025 το ποσοστό της CGC διαμορφώθηκε χαμηλότερα από το σχετικό κατώφλι.

Συγκεκριμένα, η συμμετοχή της CGC διαμορφώθηκε σε 4,94%, αντιστοιχώντας σε 182.121.207 δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών της Eurobank. Πρόκειται για αλλαγή που προέκυψε από κινήσεις χαρτοφυλακίου των εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων που υπάγονται στον όμιλο της Capital Group.

Η CGC αποτελεί μητρική εταιρεία της Capital Research and Management Company (CRMC) και της Capital Bank & Trust Company (CB&T), δύο μεγάλων αμερικανικών εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων. Η CRMC δρα ως διαχειριστής της οικογένειας αμοιβαίων κεφαλαίων American Funds, καθώς και άλλων επενδυτικών οχημάτων για θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.

Οι επενδυτικές δραστηριότητες της CRMC οργανώνονται μέσω τριών βασικών μονάδων: Capital Research Global Investors, Capital International Investors και Capital World Investors.

Παράλληλα, η CRMC είναι μητρική της Capital Group International, Inc. (CGII), η οποία επιβλέπει έξι εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων διεθνώς:

  • Capital International, Inc.
  • Capital International Limited
  • Capital International Sàrl
  • Capital International Κ.Κ.
  • Capital Group Private Client Services Inc
  • Capital Group Investment Management Private Limited

Οι εταιρείες της CGII και η CB&T εξειδικεύονται στη διαχείριση χαρτοφυλακίων θεσμικών επενδυτών και πελατών υψηλής καθαρής θέσης. Η CB&T, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ, είναι καταχωρημένη ως σύμβουλος επενδύσεων και εποπτεύεται από τις αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές.

Σημειώνεται ότι ούτε η CGC ούτε οι θυγατρικές της κατέχουν μετοχές της Eurobank για ίδιο λογαριασμό. Οι μετοχές που συνδέονται με τη συμμετοχή τους ανήκουν σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια πελατών, τα οποία τελούν υπό διακριτική διαχείριση από μία ή περισσότερες εταιρείες διαχείρισης του ομίλου.

Με τη νέα μεταβολή, ο αμερικανικός επενδυτικός όμιλος παραμένει σημαντικός θεσμικός επενδυτής στην τράπεζα, αλλά πλέον κάτω από το κατώφλι γνωστοποίησης του 5%.

