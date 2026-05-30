Revolut: Ξεπέρασε τα 2 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα, έρχονται ελληνικά IBAN και υποκατάστημα

Η Ελλάδα εξελίσσεται σε μία από τις πιο σημαντικές αγορές της Revolut διεθνώς, καθώς η ψηφιακή τράπεζα ξεπέρασε το ορόσημο των 2 εκατομμυρίων πελατών στη χώρα και ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της παρουσίας της, με σχέδια για τοπικό υποκατάστημα και διάθεση ελληνικών IBAN.

Η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι περισσότερο από το 18% του πληθυσμού της χώρας χρησιμοποιεί πλέον τις υπηρεσίες της εταιρείας. Με βάση τον αριθμό πελατών, η Ελλάδα αποτελεί σήμερα τη 11η μεγαλύτερη αγορά της Revolut παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αποκτήσει η πλατφόρμα τα τελευταία χρόνια.

Το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά ισχυρής ανάπτυξης για την εταιρεία στην ελληνική αγορά. Περισσότεροι από 400.000 νέοι χρήστες δημιούργησαν λογαριασμό, οδηγώντας σε αύξηση της πελατειακής βάσης άνω του 30% μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Πίσω από αυτή την ανάπτυξη βρίσκεται μια σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά των χρηστών. Η Revolut δεν χρησιμοποιείται πλέον κυρίως για ταξιδιωτικές συναλλαγές και αγορές στο εξωτερικό, αλλά μετατρέπεται σταδιακά σε βασικό εργαλείο καθημερινής τραπεζικής διαχείρισης.

Η μεταβολή αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα στοιχεία συναλλαγών. Σήμερα το 68% των πληρωμών που πραγματοποιούνται με κάρτες Revolut αφορά συναλλαγές εντός Ελλάδας, γεγονός που δείχνει ότι οι πελάτες χρησιμοποιούν πλέον την εφαρμογή για τις καθημερινές τους ανάγκες, από αγορές και λογαριασμούς μέχρι αποταμίευση και διαχείριση προσωπικών οικονομικών.

Παράλληλα, ο συνολικός όγκος συναλλαγών με κάρτες αυξήθηκε σχεδόν κατά 50% μέσα στο 2025, ενώ η εφαρμογή διατήρησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση στις λήψεις χρηματοοικονομικών εφαρμογών στην ελληνική αγορά.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η ανάπτυξη και στον τομέα των επιχειρήσεων. Οι πελάτες του Revolut Business αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 40%, ενώ οι καταθέσεις των επιχειρηματικών πελατών ενισχύθηκαν κατά περίπου 60%.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι ολοένα και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν τις υπηρεσίες της εταιρείας τόσο για τις καθημερινές τραπεζικές τους ανάγκες όσο και για τις διεθνείς συναλλαγές τους.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στις επενδυτικές υπηρεσίες. Ο αριθμός των Ελλήνων χρηστών που επενδύουν μέσω της πλατφόρμας αυξήθηκε σχεδόν κατά 60% σε ετήσια βάση, ενώ ο συνολικός όγκος επενδύσεων κατέγραψε άνοδο μεγαλύτερη του 130%.

Μάλιστα, περισσότερα από 320 εκατ. ευρώ έχουν ήδη τοποθετηθεί από Έλληνες πελάτες στα Ευέλικτα Κεφάλαια της Revolut, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για εναλλακτικές μορφές αποταμίευσης και επένδυσης.

Το επόμενο κεφάλαιο για την εταιρεία στην Ελλάδα συνδέεται με την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής παρουσίας της. Η διοίκηση της Revolut σχεδιάζει τη δημιουργία τοπικού υποκαταστήματος, εξέλιξη που θα επιτρέψει την έκδοση ελληνικών IBAN και την παροχή νέων τραπεζικών προϊόντων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της εγχώριας αγοράς.

Η κίνηση αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας για τη διεύρυνση της παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική τραπεζική αγορά, καθώς θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο τη χρήση της Revolut ως κύριου τραπεζικού λογαριασμού από ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο συνεργασιών της με μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου και του λιανεμπορίου. Μέσω συνεργασιών με εταιρείες όπως οι Skroutz, efood, Public και Plaisio, η Revolut προωθεί τη χρήση του Revolut Pay, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των ψηφιακών πληρωμών.

Με περισσότερους από 75 εκατομμύρια πελάτες διεθνώς και την Ελλάδα να συγκαταλέγεται πλέον στις πιο δυναμικές αγορές της, η Revolut δείχνει αποφασισμένη να ενισχύσει περαιτέρω το αποτύπωμά της στη χώρα, επενδύοντας τόσο σε νέες υπηρεσίες όσο και σε τοπικές υποδομές που θα τη φέρουν ακόμη πιο κοντά στο παραδοσιακό τραπεζικό μοντέλο.

Διαβάστε επίσης

Εθνική Ασφαλιστική: Νέα τριετής σύμβαση με αυξήσεις, οικογενειακές παροχές και προβλέψεις για την τεχνητή νοημοσύνη

ΑΔΜΗΕ: Στόχος να υπερδιπλασιαστεί η περιουσιακή βάση μέσα στην επόμενη πενταετία μέσω επενδύσεων

Σκλαβενίτης: Επεκτείνει δυναμικά το FoodtoGo με νέα καταστήματα και επένδυση 100 εκατομμυρίων