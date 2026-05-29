ΑΔΜΗΕ: Στόχος να υπερδιπλασιαστεί η περιουσιακή βάση μέσα στην επόμενη πενταετία μέσω επενδύσεων

Τον στόχο του ΑΔΜΗΕ να υπερδιπλασιάσει την περιουσιακή του βάση μέσα στην επόμενη πενταετία, μέσω του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος και της εν εξελίξει αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ανέδειξε ο αντιπρόεδρος του Διαχειριστή Ιωάννης Μάργαρης, μιλώντας στο 11ο Energy Transition Symposium της HAEE.

Όπως ανέφερε, η περιουσιακή βάση του ΑΔΜΗΕ ανέρχεται σήμερα περίπου στα 3,3 δισ. ευρώ και αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, καθώς προχωρούν μεγάλα έργα ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και τις διεθνείς διασυνδέσεις.

Ο κ. Μάργαρης σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική φάση της ενεργειακής μετάβασης, καθώς το ηλεκτρικό σύστημα καλείται πλέον να διαχειριστεί πολύ υψηλή διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Όπως εξήγησε, σήμερα στο ελληνικό σύστημα λειτουργούν περίπου 18 GW ΑΠΕ, γεγονός που δημιουργεί νέες ανάγκες για δίκτυα, διασυνδέσεις και υποδομές αποθήκευσης, ώστε να διασφαλίζεται η ευστάθεια και η ομαλή λειτουργία του συστήματος.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τόσο η Ελλάδα όσο και συνολικά η Ευρώπη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να αναπτύξουν τα ηλεκτρικά δίκτυα με την ταχύτητα που απαιτεί η ενεργειακή μετάβαση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους μεγάλους χρόνους αδειοδότησης, τους οποίους χαρακτήρισε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν τον ρυθμό ανάπτυξης κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Παρά τα εμπόδια, ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ υποστήριξε ότι ο ελληνικός Διαχειριστής έχει καταφέρει να προχωρήσει την ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς με ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με πολλούς ευρωπαϊκούς διαχειριστές.

«Αν συγκρίνουμε το μέγεθος, τα κεφάλαια και τη βιομηχανική ιστορία της Ελλάδας με χώρες όπως η Γαλλία ή η Ιταλία, οι διασυνδέσεις που έχουμε ήδη υλοποιήσει και σχεδιάσει αποτελούν πραγματικό ρεκόρ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε επίσης ότι, παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες και τις πιέσεις που καταγράφονται στην ενεργειακή αγορά, ο ΑΔΜΗΕ συνεχίζει να εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση και τον έγκαιρο σχεδιασμό των έργων του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάπτυξη των δικτύων υψηλής τάσης απαιτεί σταθερό και μακροχρόνιο σχεδιασμό, ο οποίος δεν μπορεί να επηρεάζεται εύκολα από συγκυριακές κρίσεις ή πολιτικές αλλαγές.

Όπως εξήγησε, τα μεγάλα έργα μεταφοράς ενέργειας βασίζονται σε δεκαετή προγράμματα ανάπτυξης, τα οποία χρειάζονται ισχυρή χρηματοδοτική υποστήριξη τόσο από το τραπεζικό σύστημα όσο και από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και ταμεία.

Ο κ. Μάργαρης στάθηκε ιδιαίτερα και στον ρόλο των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, επισημαίνοντας ότι αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τη σταθεροποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και για τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές.

Όπως ανέφερε, χωρίς επαρκείς υποδομές αποθήκευσης, η αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ στο σύστημα μπορεί να οδηγήσει σε έντονη μεταβλητότητα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη γεωπολιτική διάσταση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, χαρακτηρίζοντας τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς «βραχίονα εξωτερικής πολιτικής».

Όπως είπε, οι ενεργειακές διασυνδέσεις λειτουργούν πλέον ως κρίσιμες υποδομές που ενισχύουν τη συνεργασία των κρατών και βελτιώνουν τη θέση των χωρών στο διεθνές περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε τόσο στις υφιστάμενες όσο και στις μελλοντικές διεθνείς διασυνδέσεις της Ελλάδας, όπως η δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση με την Ιταλία, αλλά και στα έργα που σχεδιάζονται στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο ΑΔΜΗΕ εμφανίζεται να επενδύει πλέον όχι μόνο στην ανάπτυξη του εγχώριου ηλεκτρικού συστήματος, αλλά και στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή.

