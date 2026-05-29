Σκλαβενίτης: Επεκτείνει δυναμικά το FoodtoGo με νέα καταστήματα και επένδυση 100 εκατομμυρίων

Με γρήγορους ρυθμούς ενισχύει την παρουσία του στον χώρο του έτοιμου φαγητού ο όμιλος Σκλαβενίτης, επεκτείνοντας το νέο concept «Food to Go» και επενδύοντας παράλληλα σε μία μεγάλη μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων που αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες στην αγορά της μαζικής εστίασης.

Το νέο πιλοτικό κατάστημα «Σκλαβενίτης Food to Go» ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Μαρούσι, στη λεωφόρο Κηφισίας 22, αποτελώντας το τρίτο κατάστημα της νέας αλυσίδας μέσα σε περίπου δύο μήνες.

Το κατάστημα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 21:00 και το Σάββατο από τις 08:00 έως τις 20:00, διευρύνοντας την παρουσία του ομίλου σε ένα μοντέλο λιανικής που συνδυάζει το γρήγορο φαγητό με τη λογική του καθημερινού «σπιτικού» γεύματος.

Είχε προηγηθεί πριν από περίπου έναν μήνα το δεύτερο κατάστημα στους Αμπελόκηπους, επί των οδών Έβρου και Ποντοηράκλειας, ενώ το πρώτο «Food to Go» είχε ανοίξει στο Σύνταγμα στα τέλη Μαρτίου, σηματοδοτώντας την έναρξη του νέου εγχειρήματος του ομίλου.

Το concept των «Σκλαβενίτης Food to Go» αποτελεί ουσιαστικά τη νέα μορφή της αλυσίδας «Σπιτική Κουζίνα», την οποία εξαγόρασε ο όμιλος Σκλαβενίτης το καλοκαίρι του 2025.

Το δίκτυο της «Σπιτικής Κουζίνας», που αριθμούσε περισσότερα από 20 καταστήματα, είχε αναστείλει τη λειτουργία του στα τέλη Οκτωβρίου του ίδιου έτους, προκειμένου να επανασχεδιαστεί το επιχειρηματικό μοντέλο και να δημιουργηθεί το νέο concept που πλέον επαναλανσάρεται στην αγορά.

Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει ότι ο τομέας του έτοιμου φαγητού αποτελεί πλέον βασικό στρατηγικό πυλώνα για τον μεγαλύτερο λιανεμπορικό όμιλο της χώρας, ο οποίος επιχειρεί να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία και στον χώρο της οργανωμένης εστίασης.

Με το νέο μοντέλο, η Σκλαβενίτης διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά του έτοιμου γεύματος, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό απέναντι σε αλυσίδες εστίασης αλλά και σε άλλους μεγάλους παίκτες του οργανωμένου λιανεμπορίου που επενδύουν τα τελευταία χρόνια στο convenience food και τα έτοιμα γεύματα.

Κεντρικό ρόλο στο νέο στρατηγικό σχέδιο του ομίλου παίζει η μεγάλη μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων που κατασκευάζεται στη Μαγούλα.

Το έργο υλοποιείται από την AVAX σε εγκαταστάσεις που απέκτησε ο όμιλος Σκλαβενίτης τον Ιούλιο του 2024 μέσω της θυγατρικής «Γλάρος».

Μετά την εξαγορά, η εταιρεία «Μανδράλ Ακίνητα Αποθηκεύσεων Μονοπρόσωπη ΑΕ» μετονομάστηκε σε «ΑΥΡΑ Παραγωγή Γευμάτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», σηματοδοτώντας και επίσημα τη στροφή προς την παραγωγή έτοιμου φαγητού σε βιομηχανική κλίμακα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η νέα μονάδα θα έχει τη δυνατότητα να παράγει έως και 250.000 μερίδες έτοιμου φαγητού ημερησίως, καλύπτοντας τόσο την ελληνική αγορά όσο και πιθανές εξαγωγικές δραστηριότητες.

Η επένδυση εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα 100 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος της να χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια του ομίλου.

Παράλληλα, το εργοστάσιο αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 300 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η έναρξη λειτουργίας του τοποθετείται χρονικά στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Η επένδυση στη Μαγούλα θεωρείται κομβική για τη νέα στρατηγική του ομίλου, καθώς θα αποτελέσει τη βασική παραγωγική βάση για την ανάπτυξη του δικτύου Food to Go αλλά και για τη συνολική ενίσχυση της παρουσίας της Σκλαβενίτης στον κλάδο του έτοιμου φαγητού.

Την ίδια στιγμή, ο όμιλος συνεχίζει να υλοποιεί ευρύτερο επενδυτικό πλάνο που αφορά νέες υποδομές, αναβαθμίσεις δικτύου και επεκτάσεις δραστηριοτήτων.

Με πωλήσεις που ανήλθαν σε 5,56 δισ. ευρώ το 2024, η Σκλαβενίτης παραμένει ο μεγαλύτερος λιανεμπορικός όμιλος της χώρας, ενώ το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα για την περίοδο 2026-2027 εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 350 εκατ. ευρώ.

Η ενίσχυση της παρουσίας στο έτοιμο φαγητό δείχνει ότι ο όμιλος επιδιώκει να επεκταθεί πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο σούπερ μάρκετ, επενδύοντας σε αγορές με υψηλότερη ανάπτυξη και αυξανόμενη καταναλωτική ζήτηση.

