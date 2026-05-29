Εθνική Ασφαλιστική: Νέα τριετής σύμβαση με αυξήσεις, οικογενειακές παροχές και προβλέψεις για την τεχνητή νοημοσύνη

Στην υπογραφή νέας τριετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για την περίοδο 2026-2028 προχώρησε η Εθνική Ασφαλιστική, ενισχύοντας το πλαίσιο παροχών και εργασιακής προστασίας για τους εργαζομένους της, σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στην οικονομία και την αγορά εργασίας.

Η νέα σύμβαση, η οποία προέκυψε ύστερα από διαπραγματεύσεις και συνεργασία με τον Σύλλογο Υπαλλήλων της εταιρείας, περιλαμβάνει μισθολογικές αυξήσεις, νέες κοινωνικές παροχές αλλά και ειδικές προβλέψεις που συνδέονται με τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η νέα ΕΣΣΕ διατηρεί το σύνολο των υφιστάμενων παροχών προς τους εργαζομένους, ενώ παράλληλα εισάγει νέα μέτρα που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των ίδιων και των οικογενειών τους.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αυξήσεις αποδοχών και στοχευμένες οικονομικές ενισχύσεις, ενώ ενισχύονται παροχές που σχετίζονται με την οικογένεια και τη στήριξη των εργαζομένων σε διαφορετικές φάσεις της ζωής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, αυξάνεται το επίδομα τοκετού, ενώ για πρώτη φορά εισάγεται οικονομική υποστήριξη για διαδικασίες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Παράλληλα, προβλέπονται ενισχυμένες οικονομικές παροχές για εργαζομένους με προστατευόμενα μέλη.

Η εταιρεία επεκτείνει επίσης την κάλυψη δαπανών για βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησης των παιδιών, διευρύνοντας το πλαίσιο στήριξης για εργαζόμενες οικογένειες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις παρεμβάσεις που αφορούν εργαζομένους με αναπηρία ή προβλήματα όρασης, με την εταιρεία να τονίζει ότι οι νέες προβλέψεις ενισχύουν τη συμπερίληψη και την ισότητα ευκαιριών στο εργασιακό περιβάλλον.

Σημαντικό μέρος της νέας σύμβασης αφορά και την προσαρμογή στις συνθήκες της ψηφιακής μετάβασης. Η Εθνική Ασφαλιστική επισημαίνει ότι η νέα ΕΣΣΕ περιλαμβάνει προβλέψεις για την υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο η τεχνολογία να λειτουργεί υποστηρικτικά για τους εργαζομένους και όχι ως υποκατάστατο του ανθρώπινου παράγοντα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η στρατηγική αυτή συνδέεται με προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής.

Παράλληλα, η εταιρεία υπογραμμίζει ότι μέσα από τη νέα σύμβαση ενισχύονται οι προβλέψεις που αφορούν τη σταθερότητα της απασχόλησης και τη διατήρηση ενός ασφαλούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Η διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής παρουσιάζει τη νέα επιχειρησιακή σύμβαση ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που δίνει έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα και στη βιώσιμη ανάπτυξη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στις τεχνολογικές αλλαγές και στις ανάγκες των εργαζομένων.

Με τη νέα ΕΣΣΕ, η εταιρεία επιχειρεί να διαμορφώσει ένα πιο σύγχρονο μοντέλο εργασιακών σχέσεων, συνδυάζοντας οικονομικές παροχές, κοινωνική στήριξη και προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις που ήδη αλλάζουν την ασφαλιστική αγορά και το ευρύτερο εργασιακό περιβάλλον.

