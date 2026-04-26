ΠΑΣΟΚ: Η νέα κεντρική επιτροπή εκλέγει γραμματέα και πολιτικό συμβούλιο – Η πρόταση Ανδρουλάκη και οι πιέσεις για… αναλογικότητα

Την πρώτη συνεδρίασή της έχει στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου η νέα κεντρική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, η οποία αναδείχθηκε από το πρόσφατο συνέδριο.

Πέρα από την πολιτική τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη με την οποία θα ανοίξει η συνεδρίαση και έχει τη δική της σημασίας, λόγω της αρνητικής για την κυβέρνηση συγκυρίας, το ενδιαφέρον στρέφεται στις προτάσεις που θα κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το νέο γραμματέα, αλλά και το πολιτικό συμβούλιο του κόμματος.

Μέχρι και αργά τη Παρασκευή οι πληροφορίες ήταν συγκεχυμένες για τις προθέσεις του κ. Ανδρουλάκης ως προς το πρόσωπο του νέου γραμματέα, στη θέση του Ανδρέα Σπυρόπουλου.

Το σενάριο για τον Κώστα Τσουκαλά είχε υποχωρήσει – χωρίς να «καεί» εντελώς όμως – ενώ στο τραπέζι βρίσκονται ονόματα όπως του Γιάννη Βαρδακαστάνη, του Δημήτρη Μάντζου και του Νίκου Μήλη.

Για το πολιτικό συμβούλιο των 21 μελών, τα πράγματα είναι ακόμα πιο περίπλοκα.

Μέχρι και την τελευταία στιγμή ασκούνταν πιέσεις ώστε η εκπροσώπηση των διαφόρων πλευρών να γίνει αναλογικά με βάση την κατανομή των δυνάμεων στην κεντρική επιτροπή, όπως αυτή προέκυψε από τη σχετική διαδικασία του συνεδρίου.

Κάτι τέτοιο απαιτούνταν κυρίως από τις πλευρές των Παύλου Γερουλάνου και Μανώλη Χριστοδουλάκη, αλλά η ερμηνεία των συσχετισμών δεν είναι για όλους η ίδια. Σύμφωνα με μία από αυτές τις ερμηνείες η προεδρική πτέρυγα θα περιοριζόταν σε μία εύθραυστη πλειοψηφία στο όργανο, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για μελλοντικές εξελίξεις.

Σε κάθε περίπτωση στο πολιτικό συμβούλιο φαίνεται ότι θα συµµετέχουν ex officio ο Κώστας Σκανδαλίδης ως επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης και ο Πέτρος Λάµπρου, που έχει τοποθετηθεί επικεφαλής της Επιτροπής ψηφοδελτίων.

Αναμένεται να προταθούν κορυφαία στελέχη όπως οι Άννα ∆ιαµαντοπούλου, Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Μιχάλης Κατρίνης, Παύλος Χρηστίδης.

Αλλά και στελέχη που εκλέχτηκαν ψηλά στην κεντρική επιτροπή, όπως ο Λευτέρης Καρχιµάκης και ο Θανάσης Γλαβίνας.

Με δεδομένο ότι υπάρχει όριο στη συμμετοχή βουλευτών, είναι μία δύσκολη εξίσωση για το ποιος ή ποια θα προταθούν ακόμα (πιθανόν η Μιλένα Αποστολάκη).

Από κομματικά στελέχη στους υποψήφιους αναμένεται να είναι η Τόνια Αντωνίου, ο Φίλιππος Σαχινίδης, η Όλγα Μαρκογιαννάκη, η Μάρα Κουκουδάκη, η Εφη Χαλάτση, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος και άλλοι.

