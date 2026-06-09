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09.06.2026 20:40

Κύπρος: Επιχειρηματίας πήρε για να δείξει σε πελάτες κοσμήματα αξίας 10 εκατ. ευρώ και έγινε… καπνός

09.06.2026 20:40
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Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα στη Λεμεσό της Κύπρου για σοβαρή υπόθεση κλοπής μεγάλης ποσότητας χρυσαφικών και κοσμημάτων, ιδιαίτερα υψηλής αξίας.

Η σχετική καταγγελία υποβλήθηκε από 57χρονο, ιδιοκτήτη εταιρείας παραγωγής κοσμημάτων. Όπως κατέθεσε ο 57χρονος, στις 6 Ιουνίου είχε συνάντηση με 54χρονο επιχειρηματία, στον οποίο παρέδωσε χρυσαφικά και κοσμήματα με συνολική αξία περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου εκείνος να προβεί στην πώλησή τους.

Σύμφωνα με το philenews.com, οι δύο άνδρες προχώρησαν και σε υπογραφή γραπτής συμφωνίας για τον συγκεκριμένο σκοπό, η οποία προέβλεπε ότι ο 54χρονος θα επέστρεφε τα κοσμήματα στον 57χρονο σε προκαθορισμένο ραντεβού το απόγευμα της 8ης Ιουνίου.

Ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του 57χρονου να έρθει σε επικοινωνία με τον 54χρονο, αυτό δεν κατέστη δυνατό, με αποτέλεσμα να υποβάλει την Τρίτη, 9/6, επίσημη καταγγελία στην αστυνομία.

Τις έρευνες για τον εντοπισμό του 54χρονου επιχειρηματία έχει αναλάβει το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού.

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