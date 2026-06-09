Προειδοποίηση του Ιράν ότι οι ξένες δυνάμεις στην περιοχή αντιμετωπίζουν «συνεχή κίνδυνο» – Ο Τραμπ προανήγγειλε χτυπήματα μετά την κατάρριψη του Apache

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Τρίτη ότι ο στρατός της χώρας βρίσκεται σε «συνεχή επιφυλακή» για οποιαδήποτε παραβίαση εδάφους και ότι οι ξένες δυνάμεις στην περιοχή του Ιράν θα πρέπει να εγκαταλείψουν την περιοχή.

«Οι ξένες δυνάμεις στην περιοχή μας διατρέχουν συνεχή κίνδυνο λόγω των δικών τους ανθρώπινων λαθών, απλών ατυχημάτων ή πιθανώς να βρεθούν σε διασταυρούμενα πυρά», δήλωσε ο Αραγτσί σε δήλωσή του στο X.

«Για να μειωθεί ο κίνδυνος, η καλύτερη λύση είναι οι ξένες δυνάμεις να αποχωρήσουν, το συντομότερο δυνατό, από ένα περιβάλλον που δεν θα είναι ποτέ φιλόξενο για μια εχθρική παρουσία».

Ο Αραγτσί είπε ότι το Ιράν «προτιμά τη γλώσσα της διπλωματίας» αλλά μπορεί «να μιλάει και άλλες γλώσσες».

Foreign forces in proximity to our territory are at constant risk on account of their own human errors, plain accidents, or potentially being caught in crossfire.



To reduce risk, best solution is for them to leave.



We prefer language of diplomacy but speak other languages too. pic.twitter.com/5DDgHAscBj — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 9, 2026

Με ανάρτησή του στο Truth Social ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το ελικόπτερο Apache που συνετρίβη κοντά στις ακτές του Ομάν, έπεσε μετά από ιρανικά πυρά.

«Μόλις ενημερώθηκα από τον Μεγάλο Στρατό μας ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα εξαιρετικά εξελιγμένα ελικόπτερα Apache μας ενώ περιπολούσε πάνω από το Στενό του Ορμούζ. Ενεπλάκησαν δύο πιλότοι, και οι δύο είναι σώοι και αβλαβείς. Παρ’ όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτήν την επίθεση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Ιρανός διαπραγματευτής προειδοποιεί τις ΗΠΑ να μην «παραβιάσουν τις δεσμεύσεις» στις διπλωματικές συνομιλίες

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην παραβιάσουν τις δεσμεύσεις τους και απείλησε με κλιμάκωση εάν οι διπλωματικές προσπάθειες καταρρεύσουν.

«Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε άλλες γλώσσες πολύ πιο άπταιστα. Παραβιάστε τις δεσμεύσεις σας και θα στραφούμε σε αυτό που μιλάμε καλύτερα», δήλωσε την Τρίτη ο Γκαλιμπάφ, βασικός διαπραγματευτής στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός, σε μια ανάρτηση στο

Η ανάρτηση έγινε λίγα λεπτά πριν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώσει ότι η χώρα του «πρέπει να απαντήσει» αφού ο στρατός τον ενημέρωσε ότι το Ιράν κατέρριψε ένα ελικόπτερο Apache του Στρατού που κατέπεσε στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι το ελικόπτερο του Στρατού που συνετρίβη στα ανοικτά των ακτών του Ομάν καταρρίφθηκε από ιρανικό drone.

Μια ξεχωριστή πηγή που γνωρίζει το περιστατικό ανέφερε ότι ένα ιρανικό drone Shahed χτύπησε το αμερικανικό ελικόπτερο.

Τα μονόδρομα drone Shahed του Ιράν είναι γνωστό ότι πετούν χαμηλά και αργά — ένα χαρακτηριστικό που τα καθιστά πιο ικανά να αποφεύγουν τις αεράμυνες σε σχέση με τους βαλλιστικούς πυραύλους.

Πρόκειται για το δεύτερο επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πως καταρρίφθηκε από τις ιρανικές δυνάμεις, μετά την έναρξη του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου.

Ένα μαχητικό-βομβαρδιστικό F-15E συνετρίβη τον Απρίλιο στο νοτιοδυτικό Ιράν. Οι δύο πιλότοι του διασώθηκαν, ο ένας εκ των οποίων έπειτα από μια θεαματική στρατιωτική επιχείρηση.

Τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ βύθισαν σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα τις προοπτικές μιας εκεχειρίας, όπως ανακοινώθηκε την 8η Απριλίου στον πόλεμο στον Κόλπο. Όπως σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρόκειται για μια αξιοσημείωτη αλλαγή τόνου, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ, ώρες νωρίτερα, διαβεβαίωνε πως η αμερικανική διπλωματία “βρίσκεται στα τελικά στάδια μιας πολύ, πολύ καλής συμφωνίας” για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, κάνοντας λόγο για ένα διάστημα “δύο-τριών ημερών” προκειμένου να συναφθεί.

Χθες, το Ισραήλ και το Ιράν ανακοίνωσαν πως θα σταματήσουν τις επιθέσεις ο ένας εναντίον του άλλου, έπειτα από μια έκκληση του Τραμπ για παύση των πρώτων απευθείας ανταλλαγών πυρών από τον Απρίλιο, όμως η Τεχεράνη προειδοποίησε πως θα επαναλάβει τις εχθροπραξίες εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον της συμμάχου του Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Σε δηλώσεις νωρίτερα σήμερα σχετικά με την πτώση του ελικοπτέρου Apache, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως δύο μέλη του πληρώματος ενός αμερικανικού ελικοπτέρου είναι «καλά στην υγεία τους» μετά τη διάσωσή τους από ένα αμερικανικό ναυτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιφάνειας, ωστόσο δεν έκανε καμία αναφορά σχετικά με το ποιος κατέρριψε το Apache.

Επιχείρηση διάσωσης

Ένα drone του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ «βρήκε και διέσωσε» δύο μέλη πληρώματος των ΗΠΑ μετά την πτώση ενός ελικοπτέρου Apache του Αμερικανικού Στρατού στα ανοικτά των ακτών του Ομάν «ενώ περιπολούσε περιφερειακά ύδατα», δήλωσε ο αμερικανικός στρατός νωρίς την Τρίτη.

Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, λοχαγός Τίμοθι Χόκινς, δήλωσε: «Ένα drone επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ βρήκε και διέσωσε το πλήρωμα από το νερό. Η Ομάδα Εργασίας 59 του 5ου Στόλου των ΗΠΑ είναι η πρώτη επιχειρησιακή ομάδα εργασίας τεχνητής νοημοσύνης και μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Ναυτικού».

Η Ομάδα Εργασίας 59, η οποία ξεκίνησε το 2021, περιλαμβάνει μη επανδρωμένα οχήματα και drones. Είναι η πρώτη ομάδα εργασίας του Ναυτικού αυτού του είδους.

«Οι στρατιώτες διασώθηκαν με ασφάλεια μέσα σε περίπου δύο ώρες και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Η αιτία του ατυχήματος βρίσκεται υπό διερεύνηση», δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, ο στρατιωτικός κλάδος που είναι υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, σε μια ανάρτηση στο X.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Οι πιλότοι είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε».

Η συντριβή του ελικοπτέρου σηματοδοτεί την πρώτη απώλεια ενός Apache από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν.

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