ΗΠΑ – Ιράν: Το Apache καταρρίφθηκε από ιρανικό drone, ο Τραμπ απειλεί με αντίποινα

Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά την πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Apache στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε ευθέως την Τεχεράνη για την κατάρριψη του ελικοπτέρου και προειδοποίησε με αντίποινα, ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι απάντησαν με αιχμηρές δηλώσεις, παρά τις πρόσφατες ενδείξεις αποκλιμάκωσης στην περιοχή.

Αναφορές για πλήγμα από ιρανικό drone

Το αμερικανικό ελικόπτερο Apache που κατέπεσε τη Δευτέρα στα Στενά του Ορμούζ επλήγη από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Shahed, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα ο ιστότοπος Axios.

Λίγες ώρες αργότερα, πλωτό drone του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού εντόπισε και διέσωσε τους δύο πιλότους κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM).

Η ανάρτηση Τραμπ και η απειλή για αντίποινα

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν κατέρριψε το αμερικανικό ελικόπτερο που πραγματοποιούσε νυχτερινή περιπολία στα Στενά του Ορμούζ.

«Μόλις ενημερώθηκα από τις σπουδαίες ένοπλες δυνάμεις μας πως χθες οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache, ενώ έκανε περιπολία στα Στενά του Ορμούζ. Οι δύο πιλότοι δεν έχουν τραυματιστεί και είναι ασφαλείς», έγραψε.

"I have just been informed by our Great Military that last night the Iranians shot down one of our highly sophisticated Apache Helicopters while patrolling over the Strait of Hormuz. There were two pilots involved, both are safe and uninjured. Nevertheless, the United States… pic.twitter.com/yMGXqG89ax June 9, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «οι ΗΠΑ πρέπει, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτήν την επίθεση», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος της αντίδρασης που εξετάζει η Ουάσιγκτον.

Οι προειδοποιήσεις της Τεχεράνης

Απαντώντας στις αμερικανικές απειλές, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ότι οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στην ιρανική επικράτεια θα πρέπει να αποχωρήσουν.

«Οι ξένες δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην επικράτειά μας βρίσκονται διαρκώς σε κίνδυνο, λόγω ανθρώπινου λάθους από την πλευρά τους, απλού ατυχήματος ή επειδή μπορεί να βρεθούν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών. Για να μειώσουν τον κίνδυνο, η καλύτερη λύση για εκείνες είναι να αποχωρήσουν», ανέφερε.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας συμπλήρωσε πως «προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε κι άλλες γλώσσες».

Foreign forces in proximity to our territory are at constant risk on account of their own human errors, plain accidents, or potentially being caught in crossfire.



To reduce risk, best solution is for them to leave.



We prefer language of diplomacy but speak other languages too. pic.twitter.com/5DDgHAscBj — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 9, 2026

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος έγραψε στο Χ: «Προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, όμως μιλάμε πολύ πιο άπταιστα άλλες γλώσσες. Παραβιάστε τις δεσμεύσεις σας και εμείς θα στραφούμε σε αυτήν που γνωρίζουμε καλύτερα».

Το δεύτερο αμερικανικό αεροσκάφος που χάνεται

Πρόκειται για το δεύτερο επανδρωμένο αεροσκάφος που οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν ότι καταρρίφθηκε από ιρανικές δυνάμεις μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Είχε προηγηθεί τον Απρίλιο η συντριβή μαχητικού-βομβαρδιστικού F-15E στο νοτιοδυτικό Ιράν. Και οι δύο πιλότοι είχαν διασωθεί, με τον έναν εξ αυτών να ανακτάται έπειτα από θεαματική στρατιωτική επιχείρηση.

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι τα δύο μέλη του πληρώματος του Apache διασώθηκαν από αμερικανικές δυνάμεις περίπου δύο ώρες μετά το πλήγμα που δέχθηκε το ελικόπτερο.

Σκιά στις προσπάθειες για εκεχειρία

Οι δηλώσεις Τραμπ εντείνουν την αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές εκεχειρίας στον πόλεμο στον Κόλπο, η οποία είχε ανακοινωθεί στις 8 Απριλίου.

Η νέα ρητορική του Αμερικανού προέδρου αποτελεί αισθητή μεταβολή σε σχέση με όσα δήλωνε λίγες ώρες νωρίτερα, όταν υποστήριζε ότι η αμερικανική διπλωματία βρισκόταν «στα τελικά στάδια μιας πολύ, πολύ καλής συμφωνίας» για τον τερματισμό των εχθροπραξιών μέσα στις επόμενες «δύο ή τρεις ημέρες».

Τη Δευτέρα, Ισραήλ και Ιράν ανακοίνωσαν ότι θα σταματήσουν τις επιθέσεις ο ένας εναντίον του άλλου έπειτα από σχετική έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ για παύση των πρώτων απευθείας ανταλλαγών πυρών από τον Απρίλιο. Ωστόσο, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τις εχθροπραξίες εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον της συμμάχου του Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε προηγούμενες δηλώσεις του για το περιστατικό, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε περιοριστεί να επιβεβαιώσει ότι τα δύο μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους μετά τη διάσωσή τους, χωρίς τότε να αναφερθεί στον υπεύθυνο της κατάρριψης.

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