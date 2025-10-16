search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025
MEDIA

Tο Ποντίκι Web

16.10.2025

Σε μόνιμο κάτοικο του ρετιρέ τηλεθέασης εξελίσσεται ο «Άγιος έρωτας» – Πρώτος σε προτιμήσεις και την Τετάρτη (15/10)

16.10.2025 20:58
INNER-AGIOS_1 (1)
credit: Alpha

«Καρφωμένη» στην κορυφαία θέση τηλεθέασης λες και είναι η δραματική σειρά «Άγιος έρωτας» καταφέρνοντας να συγκεντρώνει με κάθε επεισόδιο σταθερό πλήθος τηλεθεατών.

Αυτό συνέβη και την Τετάρτη, και μάλιστα με αυξητική τάση σε σχέση με την Τρίτη, όπως πιστοποιούν τα στοιχεία της Nielsen.

Στο μεταξύ, το «Grand Hotel» σκαρφάλωσε στη δεύτερη της βραχείας λίστας με τα δημοφιλέστερα προγράμματα και στην τρίτη θέση πέρασε η έτερη δραματική κοινωνική σειρά «Να με λες μαμά» του Alpha, με το «Να μ΄αγαπάς» να συμπληρώνει το καρέ της κορυφαίας τετράδας και κάπως έτσι, με τη γλώσσα των μαθηματικών, το 75% της πρώτης τετράδας καταλήφθηκε από προτάσεις του Alpha.

Στη μέση της 10αδας διακρίθηκε η «Γη της ελιάς» και μια θέση πιο πίσω ξεχώρισε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, που ήταν και πρώτο της τυπολογίας του.

Τάση υποχώρησης στη γενική κατάταξη καταγράφηκε στα τηλεπαιχνίδια «Ο τροχός της τύχης» και «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».

Στο Top 10 της ημέρας επανεμφανίστηκε, δε, το «Live news».



ΑΝΤ1: ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, ακρίβεια και Τσίπρας στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο» σήμερα (16/10) τα μεσάνυχτα (video)

Πρώτος σε τηλεθέαση o Alpha και την Τετάρτη (15/10)

MEGA: Η γενοκτονία και η «επόμενη μέρα» σε Ισραήλ- Γάζα στην πρεμιέρα (16/10) της εκπομπής «MEGA Stories» – Αποστολή στα σύνορα

