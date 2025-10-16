ΑΝΤ1: ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, ακρίβεια και Τσίπρας στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο» σήμερα (16/10) τα μεσάνυχτα (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την «βεντάλια» με τα πιο σημαντικά θέματα της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας, ανοίγει στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο» ο Νίκος Χατζηνικολάου ακριβώς στην αλλαγή της ημέρας, στον ΑΝΤ1 και θα τα συζητήσει με τους καλεσμένους του.
Τι αποκαλύπτουν οι καταθέσεις μαρτύρων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;
Ποια είναι τα νέα στοιχεία που καίνε για την υπόθεση των Τεμπών;
Ακρίβεια, μεσάζοντες και κερδοσκοπία. Ποιοι τελικά ανεβάζουν το κόστος;
Ποια είναι η επόμενη μέρα για τον Αλέξη Τσίπρα;
