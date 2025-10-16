ΑΝΤ1: ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, ακρίβεια και Τσίπρας στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο» σήμερα (16/10) τα μεσάνυχτα (video)

Την «βεντάλια» με τα πιο σημαντικά θέματα της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας, ανοίγει στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο» ο Νίκος Χατζηνικολάου ακριβώς στην αλλαγή της ημέρας, στον ΑΝΤ1 και θα τα συζητήσει με τους καλεσμένους του.

Τι αποκαλύπτουν οι καταθέσεις μαρτύρων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Ποια είναι τα νέα στοιχεία που καίνε για την υπόθεση των Τεμπών;

Ακρίβεια, μεσάζοντες και κερδοσκοπία. Ποιοι τελικά ανεβάζουν το κόστος;

Ποια είναι η επόμενη μέρα για τον Αλέξη Τσίπρα;

