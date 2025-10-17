OPEN: Ετοιμάζει εκπομπή με ατόφιο κουτσομπολιό

Νέα εκπομπή με συνταγή από τα παλιά καταστρώνεται στο Open, με σκοπό να λάβει θέση στο μενού του σταθμού το Σαββατοκύριακο, με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα και δεν αλλάξει κάτι στην πορεία.

Η εκπομπή στήνεται με κεντρικούς παρουσιαστές τους Ναταλί Κάκκαβα και Γρηγόρη Γκουντάρα και η ατζέντας της θα έχει εύρος από τον σχολιασμό κοινωνικών συμβάντων, με ανάλυση και κοινωνική κριτική καλλιτεχνικών παραλειπόμενων έως την τηλεοπτική ομφαλοσκόπηση.

Στις συζητήσεις θα συνεισφέρουν με τις δικές τους τοποθετήσεις ως καύσιμη ύλη οι Χρίσλα Γεωργακοπούλου, Σωτήρης Καραμίντζιας, Γιάννης Πουλόπουλος, αλλά και οι Θοδωρής Ρακιντζής και Έλενα Σωτηροπούλου με εξειδίκευση στην ανάδειξη και σκανάρισμα ζητημάτων αποκλειστικά από τον μικρόκοσμο της τηλεόρασης.

Η νέα εκπομπή ψυχαγωγίας και κοινωνικής κριτικής του Open αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου, εκτός απροόπτου.

