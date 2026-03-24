ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 12:35
24.03.2026 12:27

Στον εισαγγελέα οι 22 του κυκλώματος απάτης σε βάρος του Δημοσίου

Στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα απάτης σε βάρος του Δημοσίου και κυρίως του ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας των αρχών, η οργάνωση από το 2018 είχε ζημιώσει με 22 εκατ. ευρώ τον ΕΦΚΑ, καθώς τα μέλη της εμφάνιζαν εικονική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, είχαν δημιουργήσει εικονικές εταιρείες και έκοβαν εικονικά τιμολόγια, ενώ φαινόταν ότι απασχολούσαν προσωπικό χωρίς να καταβάλλουν τις εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Τα κέρδη τους, δε, προέρχονταν μέσω της δραστηριότητας των εικονικών εταιρειών, προκαλώντας ζημιά 11 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει από τουλάχιστον τον Δεκέμβριο του 2018 μια επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση, ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, με στόχο τη συστηματική διάπραξη κακουργηματικών πράξεων, όπως πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, φοροδιαφυγή και έκδοση και χρήση εικονικών τιμολογίων.

Στον πυρήνα της οργάνωσης βρίσκονταν, σύμφωνα με τις αρχές, λογιστές, οι οποίοι λόγω επαγγελματικής εμπειρίας είχαν τη δυνατότητα να συστήνουν εταιρείες, να χειρίζονται φορολογικά και ασφαλιστικά δεδομένα, να πραγματοποιούν έναρξη δραστηριοτήτων και να «μαγειρεύουν» δηλώσεις και τιμολόγια. Οι ίδιοι, φέρονται να είχαν τον έλεγχο του μηχανισμού, ενώ σταδιακά εντάσσονταν και άλλα μέλη, σχηματίζοντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και ανύπαρκτων επιχειρήσεων.

Οι κατηγορούμενοι είναι συνολικά 40 και ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 22 συλλήψεις λογιστών, επιχειρηματιών και «αχυρανθρώπων». Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι γνωστός TikToker που διαφημίζει μπαρ, ενώ στην ιδιοκτησία του έχει και τέσσερα υποκαταστήματα γνωστής αλυσίδας καφέ. Συνελήφθη, επίσης, ένας πρώην παίκτης ριάλιτι μαγειρικής που δεν κατάφερε να μπει εν τέλει στη διαγωνιστική φάση του παιχνιδιού και ο οποίος είναι ιδιοκτήτης επιχειρήσεων.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων από τα γραφεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με λεωφορείο και με τη συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

