Δίκη για τα Τέμπη: «Αναγκάστηκα να καθίσω στις θέσεις των κατηγορούμενων» – Η μαρτυρία της Ντίνας Μαγδαλιανίδη

Στις θέσεις που προορίζονταν για τους κατηγορούμενους αναγκάστηκε να καθίσει η Ντίνα Μαγδαλιανίδη, επιζήσασα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

«Δεν είχε χώρο εκεί που κάθονταν οι υπόλοιποι συγγενείς θυμάτων, οπότε αναγκάστηκα να κάτσω στις θέσεις που μου είπαν ότι προορίζονταν για τους κατηγορουμένους. Πιο πολύ το άγχος μου ήταν στο πώς θα βγω αν γίνει κάτι, πώς θα βγω αν νιώσω άγχος. Με αγχώνει ο πολύς κόσμος. Περίμενα να ξεκινήσει στις 13 Μαρτίου. Είναι λογικό να οργίστηκαν οι συγγενείς, με τα προβλήματα που υπήρχαν», είπε, μιλώντας στο MEGA.

Η Ντίνα Μαγδαλιανίδη δεν έκρυψε την απογοήτευση της συνθήκες στη δίκη. «Μετά από αυτό κάπως απογοητεύτηκα λέω “θα μπορέσω να πάω και την 1η Απριλίου;”. Θέλω, απλά για να δηλώνω το παρών και να δείχνω και τη συμπαράστασή μου και στα άλλα άτομα που εμπλέκονται σε όλο αυτό, στους συγγενείς θυμάτων, στους τραυματίες».

Για την κατάσταση της υγείας της είπε, «Έχει βελτιωθεί με τεράστια προσπάθεια. Κάποια πράγματα είναι μόνιμα βέβαια, εν μέρει στενάχωρα, αλλά πάντα υπάρχει ελπίδα βελτίωσης, τουλάχιστον από μέρους μου. Η ζωή δεν είναι χωρίς πόνο και δεν είναι σε καμία περίπτωση ίδια».

Διαβάστε επίσης

