Τροχαίο δυστύχημα στην Ελασσόνα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από σφοδρή σύγκρουση

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα το απόγευμα της Τρίτης (24/3) στο οδικό δίκτυο Ελασσόνας – Κοζάνης, κοντά στη γέφυρα Λυκουδίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του elassona884.gr, δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραγικό επίλογο για έναν εκ των επιβαινόντων.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελασσόνας με δύναμη έξι ανδρών και τρία οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ακόμη δύο άτομα.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, όπου δυστυχώς για το άτομο που είχε απεγκλωβιστεί χωρίς τις αισθήσεις του διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας.

Γνωστός στην τοπική κοινωνία ο νεκρός

Σύμφωνα με το elassona-city.gr ο νεκρός είναι ο Νίκος Σιδηρόπουλος, ιδιαίτερα αγαπητός στη τοπική κοινωνία της Ελασσόνας.

Ο Νίκος Σιδηρόπουλος κατοικούσε για δεκαετίες με την οικογένειά του στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα, στην Ελασσόνα.

Με προσφυγική καταγωγή, ασχολήθηκε επαγγελματικά με τον ελαιοχρωματισμό για πάρα πολλές δεκαετίες, ενώ ήταν πολυνίκης πυγμαχίας σε νεαρή ηλικία.

Ο 70χρονος Νίκος Σιδηρόπουλος υπήρξε ενεργό μέλος της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ελασσόνας. Το κόμμα εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

