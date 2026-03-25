Ο καιρός κάνει τη δική του «Επανάσταση» απέναντι στον αίθριο ουρανό!

Καθώς μπαίνουμε στην καρδιά της εβδομάδας, ο Μάρτης φαίνεται πως έχει πάρει εργολαβία το γκρίζο, με όλες τις αποχρώσεις του να κυριαρχούν από άκρη σε άκρη της χώρας.

Μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει άνοιξη, όμως η αυριανή ημέρα θα μας θυμίσει περισσότερο φθινόπωρο, με τον υδράργυρο να προσπαθεί να πάρει την ανηφόρα, αλλά να σκοντάφτει συνεχώς στις νεφώσεις και τα ψιλόβροχα. Είναι μια πραγματική μάχη, ένα μετεωρολογικό «μπρα-ντε-φέρ», όπου η επιθυμία για ζέστη συγκρούεται με την επιμονή της συννεφιάς.

Πάμε να δούμε αναλυτικά τι μας περιμένει σήμερα, ανήμερα της Εθνικής μας Εορτής,

Ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από τη Θράκη και το Ιόνιο, όπου ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος. Οι παρελάσεις μας αναμένεται να δυσκολέψουν σε αρκετές περιοχές λόγω των βροχοπτώσεων, συγκεκριμένα στην Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Αρκαδία, την Αργολίδα, καθώς και στα ορεινά χωριά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Πιο έντονα φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και κυρίως την Κρήτη.

Ωστόσο, υπάρχει αισιοδοξία για τη συνέχεια, καθώς από το μεσημέρι ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη νότια νησιωτική χώρα, επιτρέποντας σε όσους θέλουν να γιορτάσουν το υπόλοιπο της ημέρας να το κάνουν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Λίγες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μόνο στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στα δυτικά τα 4-5 μποφόρ, στα ανατολικά τα 5-6, ενώ στο Αιγαίο θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στα 7-8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 15-17 βαθμούς σχεδόν παντού, με εξαίρεση τη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία, όπου ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 18-19 βαθμούς.

Στην Αττική, περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις με ψιλόβροχα και πιθανές μπόρες το πρωί, ενώ η βελτίωση θα έρθει από το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στην Αθήνα, θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις με πιθανές ψιχάλες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς με βοριάδες που στα ανατολικά του νομού θα αγγίζουν τα 7-8 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη, οι νεφώσεις θα είναι πιο πυκνές το πρωί, με τη θερμοκρασία από 6 έως 17 βαθμούς και τους βοριάδες στα 3-4 μποφόρ να εξασθενούν αργότερα.

Η συνέχεια μας επιφυλάσσει μια μικρή ανάσα, καθώς η Πέμπτη προβλέπεται κατά κύριο λόγο αίθρια, με την ψύχρα να απομακρύνεται και τους ανέμους να κοπάζουν. Απολαύστε την ηρεμία, καθώς είναι η «νηνεμία πριν την καταιγίδα», αφού μια νέα διαβαλκανική κακοκαιρία ετοιμάζεται να μας επισκεφθεί από την Παρασκευή για το τελικό κλείσιμο του Μάρτη!

