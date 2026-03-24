Θεσσαλονίκη: Έκλεψε… 250 λίτρα πετρέλαιο από παρκαρισμένο φορτηγό

Ποσότητα περίπου 250 λίτρων πετρελαίου κατηγορείται ότι αφαίρεσε 40χρονος από σταθμευμένο φορτηγό, παραβιάζοντας προηγουμένως το ντεπόζιτο καυσίμων.

Με τη χρήση λάστιχου κήπου μετέφερε τα καύσιμα σε πλαστικά δοχεία και αποχώρησε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων, όμως, εντοπίστηκε και συνελήφθη, χθες το πρωί, σε περιοχή του Ωραιοκάστρου από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας.

