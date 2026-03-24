Think Voreia, έρευνα της Palmos: 9 στις 10 επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη νιώθουν ριγμένες σε σχέση με την Αθήνα, τι λένε για Δήμο και Περιφέρεια  

Τον προβληματισμό και την αίσθηση άνισης μεταχείρισης από το κεντρικό κράτος σε σχέση με την Αθήνα ανέδειξε η εκδήλωση της Δεξαμενής Σκέψης, «Σκέψου Βόρεια-Think Voreia» στο πλαίσιο του Money Show 2026, όπου παρουσιάστηκε μία αποκαλυπτική έρευνα της Palmos Analysis. Τα ευρήματα είναι και το γενικό συμπέρασμα που βγήκε από την εκδήλωση είναι πως η Θεσσαλονίκη ‘δεν θέλει να υποχωρήσει άλλο” και πως θέλει να αντιστρέψει αυτή την αρνητική τάση στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη!

Είναι ενδεικτικό ότι στην έρευνα καταγράφεται ότι 9 στις 10 επιχειρήσεις αισθάνονται πως έχουν αντιμετωπιστεί άνισα σε σχέση με εκείνες της Αθήνας. Δίκαιο συναίσθημα ή επανάληψη μίας ψυχολογίας πίκρας; Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα ήταν ηχηρό προς την κεντρική κυβέρνηση.

Ο Συντονιστής της Δεξαμενής Σκέψης και πολιτικός αναλυτής Γιάννης Μαγκριώτης, εξήγησε ότι το «Σκέψου Βόρεια, Think voreia», είναι εργαλείο διαλόγου, έρευνας και μελέτης, που δημιουργήθηκε γιατί «δεν υπάρχει στην Θεσσαλονίκη ένας ανάλογος φορέας, που δεν έχει κομματικό χαρακτήρα, συντεχνιακό ή έκφρασης έμμεσων ιδιωτικών συμφερόντων».

Όπως είπε «το θέμα της εκδήλωσης «Πώς θα αντιστρέψουμε την συνεχή υποχώρηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας», δεν θα το έχετε δει σε ανάλογη εκδήλωση, ούτε την σύνθεση των ομιλητών. Θελήσαμε την τεκμηρίωση, μέσα από μια επιστημονική έρευνα, με τις απαντήσεις των ίδιων των παραγωγών και των επαγγελματιών, από την εταιρεία έρευνας της κοινής γνώμης, της Palmos Analysis».

Στη συνέχεια πήραν το λόγο έξι ομιλητές που έδωσαν τη δική τους οπτική για την προοπτική της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

Χαιρετισμός εκ μέρους της δεξαμενής σκέψης του Νώντα Όχονου (Διευθύνων Σύμβουλος της OHONOS SNACK)

Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας και να συμμετέχω σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση. Με αφορμή τη σημερινή μας συνάντηση, μου ζητήθηκε να συμβάλω σε μια κοινή προσπάθεια που ξεκινά από προσωπικότητες της Θεσσαλονίκης, με κοινό όραμα την πρόοδο και την εξέλιξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Μέσα από αυτή τη συνεργασία γεννιέται το Think Voreia, ένα think tank που φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό πυρήνα ιδεών, διαλόγου και ουσιαστικών παρεμβάσεων.

Δυστυχώς, αυτή η προσπάθεια γίνεται σε μια περίοδο όπου η εξουσία παραδοσιακά μεροληπτεί υπέρ της Αθήνας, χωρίς να στηρίζει έμπρακτα την περιφέρεια και ιδιαίτερα τη Βόρεια Ελλάδα. Σας το λέω με την εμπειρία άνω των 40 ετών στον χώρο του επιχειρείν: ό,τι κατάφερα, το πέτυχα χωρίς καμία ουσιαστική υποστήριξη. Αυτό όμως δεν μας αποθαρρύνει—αντίθετα, μας δίνει ακόμα μεγαλύτερο λόγο να ενώσουμε δυνάμεις. Πιστεύουμε στη δύναμη της συνεργασίας, της γνώσης και της εμπειρίας, ώστε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο που θα ενισχύσει την ανάπτυξη, θα προσελκύσει επενδύσεις και θα δώσει νέες προοπτικές στην περιοχή μας.

Σας καλώ όλους να στηρίξετε αυτή την πρωτοβουλία, να γίνετε μέρος αυτού του διαλόγου και να συμβάλετε ενεργά στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί μόνο μέσα από συλλογική προσπάθεια μπορούμε να μετατρέψουμε τις προκλήσεις σε ευκαιρίες και τα οράματα σε πράξη.

Πασχάλης Τεμεκενίδης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ερευνών της κοινής γνώμης Palmos Analysis)

Αρνητική είναι η αξιολόγηση του παραγωγικού συστήματος της Θεσσαλονίκης από την μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων του Νομού, το χρονικό διάστημα 5 – 16 Μαρτίου 2026 για λογαριασμό του Ινστιτούτου Think Voreia και παρουσιάστηκε την Κυριακή στο πλαίσιο του φετινού Money Show.

Πιο συγκεκριμένα, 7 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν το παραγωγικό σύστημα της πόλης “Καθόλου” (20%) ή “Λίγο” (50%) βιώσιμο, περίπου 2 στις 3 το χαρακτηρίζουν “Καθόλου” (24%) ή “Λίγο” (40%) καινοτόμο, το 57% το χαρακτηρίζουν “Καθόλου” (20%) ή “Λίγο” (37%) ανταγωνιστικό και το 55% το χαρακτηρίζουν “Καθόλου” (15%) ή “Λίγο” (40%) εξωστρεφές.

Στον αντίποδα, ωστόσο, σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων θεωρούν ότι το παραγωγικό σύστημα της πόλης έχει προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης (38% έναντι 25% όσων διαφωνούν με αυτή τη διαπίστωση).

Παράλληλα, το 68% θεωρούν ότι το παραγωγικό σύστημα και η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της πόλης δεν βοηθά την ανάπτυξη της παραγωγικής τους δραστηριότητας.

Πολύ χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης (από 18% μέχρι 25%) καταγράφονται στην έρευνα από την βοήθεια που τους παρέχουν για την ανάπτυξη της παραγωγικής τους δραστηριότητας, η Κεντρική Κυβέρνηση και φορείς όπως οι Δήμοι, η Περιφέρεια, τα Επιμελητήρια και οι συνδικαλιστικοί φορείς των επιχειρήσεων.

Το βασικό αίτημα των επιχειρήσεων προς όλους τους φορείς είναι η μόχλευση και αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων για την χρηματοδότησή τους (50 έως 68% ανάλογα με τον φορέα), η ενίσχυση του brand name (επωνυμία και εικόνα) της περιοχής (30 έως 33% ανάλογα με τον φορέα), η ενίσχυση εν γένει της ποιότητας ζωής των κατοίκων (22 έως 58% ανάλογα με τον φορέα) και πρωτοβουλίες δια βίου εκπαίδευσης (15 έως 39% ανάλογα με τον φορέα).

Τέλος, καθολική είναι η απογοήτευση για τον σχεδιασμό και την υποστήριξη για την βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης από τις Κυβερνήσεις διαχρονικά (το 85% των επιχειρήσεων δηλώνουν “Καθόλου” ή “Λίγο” ικανοποιημένες).

Μάλιστα, 9 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι, σε σχέση με την Αθήνα, ο διαχρονικός σχεδιασμός και η υποστήριξη των Κυβερνήσεων για την βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης είναι σε λίγο (19%) ή πολύ (71%) χαμηλότερο επίπεδο.

Σίμος Διαμαντίδης ( Πρόεδρος του ΣΕΒΕ-Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ελλάδος)

H σημερινή παρουσίαση ανέδειξε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Θεσσαλονίκης ως δυναμικού πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας . Με αιχμή τις εξαγωγές, που ενισχύουν ουσιαστικά το ΑΕΠ, και με στρατηγικά έργα υποδομών σε εξέλιξη, η πόλη μετασχιματίζεται σε κόμβο επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και διασυνδεσιμότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της εξωστρέφειας, της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της αξιοποίησης των διεθνών συνεργασιών. H Θεσσαλονίκη αποδεικνύει ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της χώρας και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη και επενδύσεις.

Κυριάκος Μερελής ( Πρόεδρος του ΕΕΘ)

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής, ανέδειξε την έντονη ανησυχία του εμπορικού κόσμου για την οικονομική και κοινωνική υποχώρηση της περιοχής. Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, επεσήμανε την διάχυτη και διαχρονική αίσθηση στους πολίτες για τις ευθύνες όσων κρατούν τη Βόρεια Ελλάδα καθηλωμένη. Αναφέρθηκε εκτενώς στις ασφυκτικές πιέσεις που δέχονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις το 2026 λόγω των δυσμενών επιπτώσεων από την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή και την αύξηση ενεργειακού κόστους, διεκδικώντας άμεσες παρεμβάσεις, όπως μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, μείωση ΦΠΑ, αύξηση δόσεων στην πάγια ρύθμιση και μια έκτακτη ρύθμιση 120 δόσεων. Κλείνοντας, απηύθυνε ηχηρό κάλεσμα ενότητας υπογραμμίζοντας ότι η αναχαίτιση της στασιμότητας απαιτεί συνέργειες, εξωστρέφεια και κοστολογημένες αντιπροτάσεις.

Λόης Λαμπριανίδης (Αφ. Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας στο ΠΑΜΑΚ-Εκτελεστικός Διευθυντής Πάντειου Πανεπιστήμιου)

Η εισήγηση εξετάζει γιατί η αναπτυξιακή δυναμική της Θεσσαλονίκης υποχωρεί και πώς μπορεί να επιτευχθεί μια ουσιαστική αναστροφή. Το ευρύτερο πλαίσιο χαρακτηρίζεται από διεθνή αστάθεια, τεχνολογικές αλλαγές και γεωπολιτικές ανακατατάξεις, που καθιστούν αναγκαία την ενεργητική προσαρμογή. Η πόλη διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως γεωγραφική θέση, ανθρώπινο κεφάλαιο και ερευνητικές υποδομές, τα οποία όμως δεν έχουν αξιοποιηθεί μέσω μιας συνεκτικής στρατηγικής.

Τονίζεται η ανάγκη επαναβιομηχάνισης με σύνδεση παραγωγής, έρευνας και καινοτομίας, καθώς και υπέρβασης της εσωστρέφειας και των ξεπερασμένων αφηγήσεων περί «συμπρωτεύουσας». Παράλληλα, αναδεικνύεται η αποτυχία συνεργασίας μεταξύ τοπικών φορέων και η απουσία κοινής στρατηγικής, που ενισχύουν την εξάρτηση από την Αθήνα. Η πόλη καλείται να λειτουργήσει ως μητροπολιτικός πόλος για την περιφέρεια, μέσα από διαδημοτική συνεργασία αλλά και συνεργασία με τους υπόλοιπους νομούς της ΠΚΜ σε μια λογική «συνανάπτυξης» και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και στη διαμόρφωση ενός αναπτυξιακού υποδείγματος που αυξάνει την προστιθέμενη αξία και δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας. Κεντρικό πρόβλημα θεωρείται η έλλειψη συμμαχίας μεταξύ πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και πολιτικών δυνάμεων. Συμπερασματικά, η Θεσσαλονίκη δεν στερείται δυνατοτήτων, αλλά στρατηγικής, συντονισμού και συλλογικής βούλησης για ένα βιώσιμο αναπτυξιακό άλμα.

Χάρης Κυπριανίδης, (Πρόεδρος ΕΚΘ)

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης διαχρονικά αναδεικνύει το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου το οποίο όσο περνούν τα χρόνια συνεχώς μεγαλώνει. Γι’ αυτό και ημερίδες σαν αυτή του Ινστιτούτου Think Voreia είναι πάντα χρήσιμες όχι για την διαπίστωση του προβλήματος αλλά για την εξεύρεση λύσεων. Ο κόσμος της μισθωτής εργασίας έρχεται αντιμέτωπος με εργασιακές ανισότητες. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη η χώρα μας έρχεται τελευταία στην κατάταξη της αγοραστικής δύναμης και βρίσκεται στην προτελευταία θέση (στην 26η από τις 27) όσον αφορά τον μέσο ετήσιο μισθό πλήρους απασχόλησης. Οι εργαζόμενοι της Θεσσαλονίκης όμως ερχόμαστε αντιμέτωποι και με μια άλλη αδικία. Το μισθολογικό χάσμα ακόμα και για τις ίδιες υπηρεσίες μεταξύ των εργαζομένων Βορρά και Νότου. Είναι χαρακτηριστικό, όπως ειπώθηκε και στην ημερίδα ότι το 2025 η Αττική βρισκόταν στο 168% του ΑΕΠ και η Θεσσαλονίκη στο 75%. Είναι αναγκαία η λήψη πολιτικών και πρωτοβουλιών που θα δημιουργήσουν συνθήκες ισόρροπης ανάπτυξης όχι μόνο των διαφόρων περιοχών της χώρας αλλά και των ανθρώπων τους. Γι’ αυτό και ως Εργατικό Κίνημα διεκδικούμε πραγματικές αυξήσεις μισθών και ενίσχυση του εισοδήματός μας και της αγοραστικής μας δύναμης μέσα από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με απευθείας διαπραγμάτευση των εργαζομένων και των εργοδοτών χωρίς την παρέμβαση του κράτους. Μεταξύ άλλων είναι και ζήτημα εργασιακής ισορροπίας και δικαιοσύνης.

