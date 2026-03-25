Αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή ώρας

Η άνοιξη είναι εδώ και η αντίστροφη μέτρηση για τη θερινή ώρα έχει ήδη ξεκινήσει.

Η αλλαγή της ώρας θα γίνει την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026.

Αυτό σημαίνει ότι στις 03:00 τα ρολόγια θα πάνε μία ώρα μπροστά και θα δείχνουν 04:00, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής ώρας.

Η χειμερινή ώρα θα επιστρέψει ξανά την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026.

Διαβάστε επίσης:

