Πύργος: Με μαύρες κορδέλες παρέλασαν οι συμμαθητές του 18χρονου που σκοτώθηκε πέφτοντας από μπαλκόνι (Video)

Φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η φετινή παρέλαση στον Πύργο, με τους μαθητές του 4ου Λυκείου να επιλέγουν να παρελάσουν φορώντας μαύρες κορδέλες, ως ένδειξη πένθους και τιμής για τον συμμαθητή τους, Ασημάκη Διονυσόπουλο. που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας.

Ο νεαρός μαθητής έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 13 Μαρτίου, βυθίζοντας στο πένθος τόσο την οικογένειά του όσο και την ευρύτερη τοπική κοινωνία και φυσικά τους φίλους, τους συμμαθητές και τους καθηγητές του.

Με εμφανή τη συγκίνηση στα πρόσωπά τους, οι μαθητές παρέλασαν σιωπηλά, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα μνήμης και σεβασμού.

Σημειώνεται ότι το τραγικό συμβάν σημειώθηκε την Παρασκευή, 13/3, όταν ο νεαρός έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Μανωλοπούλου, στο ύψος του διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 18χρονος ήταν μαθητής της Γ’ Λυκείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον εντόπισαν γείτονες που ειδοποίησαν αμέσως το ασθενοφόρο. Πριν τη διακομιδή του, ένας άνδρας μαζί με μία παιδίατρο τού παρείχαν πρώτες βοήθειες, όμως η κατάσταση του νεαρού ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη. Στο νοσοκομείο, το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσει στη ζωή, χωρίς αποτέλεσμα.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ στην περιοχή. Φίλοι, συμμαθητές και εκπαιδευτικοί αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν την απώλειά του, κάνοντας λόγο για έναν δραστήριο νέο άνθρωπο, ιδιαίτερα αγαπητό στο περιβάλλον του.

