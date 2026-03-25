ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 15:40
Πύργος: Με μαύρες κορδέλες παρέλασαν οι συμμαθητές του 18χρονου που σκοτώθηκε πέφτοντας από μπαλκόνι (Video)

Φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η φετινή παρέλαση στον Πύργο, με τους μαθητές του 4ου Λυκείου να επιλέγουν να παρελάσουν φορώντας μαύρες κορδέλες, ως ένδειξη πένθους και τιμής για τον συμμαθητή τους, Ασημάκη Διονυσόπουλο. που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας.

Ο νεαρός μαθητής έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 13 Μαρτίου, βυθίζοντας στο πένθος τόσο την οικογένειά του όσο και την ευρύτερη τοπική κοινωνία και φυσικά τους φίλους, τους συμμαθητές και τους καθηγητές του.

Με εμφανή τη συγκίνηση στα πρόσωπά τους, οι μαθητές παρέλασαν σιωπηλά, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα μνήμης και σεβασμού.

Σημειώνεται ότι το τραγικό συμβάν σημειώθηκε την Παρασκευή, 13/3, όταν ο νεαρός έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Μανωλοπούλου, στο ύψος του διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 18χρονος ήταν μαθητής της Γ’ Λυκείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον εντόπισαν γείτονες που ειδοποίησαν αμέσως το ασθενοφόρο. Πριν τη διακομιδή του, ένας άνδρας μαζί με μία παιδίατρο τού παρείχαν πρώτες βοήθειες, όμως η κατάσταση του νεαρού ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη. Στο νοσοκομείο, το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσει στη ζωή, χωρίς αποτέλεσμα.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ στην περιοχή. Φίλοι, συμμαθητές και εκπαιδευτικοί αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν την απώλειά του, κάνοντας λόγο για έναν δραστήριο νέο άνθρωπο, ιδιαίτερα αγαπητό στο περιβάλλον του.

Ρόδος: 82χρονη μαθήτρια του Εσπερινού ΕΠΑΛ, παρέλασε μπροστά σε χιλιάδες κόσμου

25η Μαρτίου: Εντυπωσίασε η στρατιωτική παρέλαση με τα νέα οπλικά συστήματα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Κρήτη: Έκλεψε 11.000 ευρώ από συγκάτοικό του και σκηνοθέτησε «διάρρηξη» – Κατέληξε όμως με… χειροπέδες

ΚΟΣΜΟΣ

USS Gerald R. Ford: Ακόμα και το ενδεχόμενο σαμποτάζ από το πλήρωμα εξετάζει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ

ΣΙΝΕΜΑ

Η ζωή του θρύλου Ζωρζ Σεν-Πιερ γίνεται ταινία

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

25η Μαρτίου: Το σαρδάμ του Τασούλα – «Να το πάμε από την αρχή» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου στα Χανιά: Πολίτης παρέλασε μόνος του μετά την ακύρωση των εορτασμών λόγω κακοκαιρίας (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χτυπήσαμε το αεροπλανοφόρο Lincoln – Reuters: Το Πακιστάν μετέφερε στο Ιράν πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό πολέμου – Live οι εξελίξεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

ΚΑΛΧΑΣ

Γαλάζιοι βουλευτές υπό πίεση, η δυσφορία για Φλωρίδη και η ταξιθεσία, η ιδέα για τους πρώην γραμματείς ΠΑΣΟΚ, η πρεμιέρα Πελεγρίνη και η σχέση ΔΝΤ με… κάλπες    

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Fuel Pass και leasing: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι μένουν εκτός

ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ ενδέχεται να μην μπορεί να κάνει πίσω στο Ιράν - ακόμα κι αν το θέλει

ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός Κόλπος: Τι θα συμβεί εάν το Ιράν κόψει τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών - Ένας πόλεμος δίχως όρια

