ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 13:41
25.03.2026 11:53

Κρήτη: Έκλεψε 11.000 ευρώ από συγκάτοικό του και σκηνοθέτησε «διάρρηξη» – Κατέληξε όμως με… χειροπέδες

Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξε τελικά ένας άνδρας στο Λασίθι της Κρήτης, παρότι προσπάθησε με… κάθε τρόπο να «καμουφλάρει» τις παρανομίες του.

Μάταια σκηνοθέτησε κλοπή που ο ίδιος διέπραξε και προσπάθησε να εμφανίσει τον εαυτό του ως θύμα κλοπής.

Μετά από έρευνα των αστυνομικών της ΔΑ Λασιθίου, διαπιστώθηκε ότι εκείνος ήταν ο άνθρωπος που άρπαξε τις οικονομίες του ενός εκ των δύο συγκατοίκων του.

Σύμφωνα με το patris.gr, το περιστατικό κλοπής σημειώθηκε σε σπίτι στην Ελούντα, όπου μένουν συνολικά τρεις άνδρες, οι οποίοι είναι και συνάδελφοι, καθώς εργάζονται στο ίδιο εργοτάξιο στην περιοχή.

Ο ένας εκ των τριών κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι είχαν κάνει «φτερά» περίπου 11 χιλιάδες ευρώ, τα οποία είχε κρύψει στο σπίτι του.

Ο άνδρας που τελικά συνελήφθη ισχυρίστηκε ότι και από εκείνον έκλεψαν χρήματα, περίπου 400 ευρώ. Μάλιστα, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι πρόκειται για διάρρηξη, καθώς η πόρτα είχε παραβιαστεί.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, τα στελέχη της ΕΛΑΣ πληροφορήθηκαν ότι ο άνδρας είχε επιστρέψει μόνος του σε ανύποπτη στιγμή, λέγοντας ότι έχει κάτι ξεχάσει.

Στη διάρκεια της προανάκρισης και αφού αναλύθηκε και το υλικό από κάμερες, οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι η κλοπή είχε γίνει από τον συγκάτοικο και όχι από κάποιον άγνωστο.

Εκτιμάται ότι ο δράστης είχε δει που ο συγκάτοικός του κρύβει τα λεφτά, βρήκε την ευκαιρία και τα άρπαξε.

Μάλιστα, στην κατοχή του βρέθηκαν περίπου 8.000 ευρώ, τα οποία επιστράφηκαν στον κάτοχό τους.

Τα χρήματα που έλειπαν ο συλληφθείς φέρεται να είπε ότι τα «επένδυσε» στον τζόγο.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

