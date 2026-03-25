Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρές δυο γυναίκες μετά από έκρηξη σε διαμέρισμα

Τη ζωή τους έχασαν δυο γυναίκες στον Βόλο έπειτα από έκρηξη στο διαμέρισμά τους, το μεσημέρι της 25ης Μαρτίου.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν τις 16:00 στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στον Βόλο, όταν μια δυνατή έκρηξη αναστάτωσε τους κατοίκους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thenewspaper.gr, οι δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας περίπου 80 και 60 ετών, ενώ ένα ακόμη άτομο μικρότερης ηλικίας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έκρηξη φιάλης υγραερίου, πιθανόν από σόμπα, ωστόσο τα ακριβή αίτια δεν έχουν διασαφηνιστεί και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

