ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

26.03.2026 11:07

Χανιά: Συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Αγυιάς – Στο νοσοκομείο 24χρονος

filakes 765- new
φωτογραφία αρχείου

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/3) στις φυλακές Αγυιάς Χανιών, μετά από βίαιο επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ δύο κρατουμένων.

Ένας 24χρονος δέχθηκε επίθεση από 41χρονο συγκρατούμενό του, ο οποίος χρησιμοποίησε αυτοσχέδιο ξυράφι.

Ο 24χρονος τραυματίστηκε από τη συμπλοκή και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο 41χρονος πλέον αντιμετωπίζει και την κατηγορία πρόκλησης σωματικής βλάβης λόγω του νέου περιστατικού.

bechkam-new
gaydos new
401_nosokomeio
Leapmotor-C10-Sports-Special-Edition-2-1536×899-1
filakes 765- new
grigoris-arnaoutoglou-new
bbc thimata epstein – new
mo salax liverpool – new
tasoulas liakoulι xaritsis kikiliaw
dytis (5)
bechkam-new
gaydos new
401_nosokomeio
