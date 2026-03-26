Χανιά: Συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Αγυιάς – Στο νοσοκομείο 24χρονος

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/3) στις φυλακές Αγυιάς Χανιών, μετά από βίαιο επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ δύο κρατουμένων.

Ένας 24χρονος δέχθηκε επίθεση από 41χρονο συγκρατούμενό του, ο οποίος χρησιμοποίησε αυτοσχέδιο ξυράφι.

Ο 24χρονος τραυματίστηκε από τη συμπλοκή και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο 41χρονος πλέον αντιμετωπίζει και την κατηγορία πρόκλησης σωματικής βλάβης λόγω του νέου περιστατικού.

Αλλαγή ώρας: Πώς γυρνάμε τους δείκτες την Κυριακή

Εξουδετερώθηκε η οβίδα που βρέθηκε στην Πεύκη, «το παιδί μου έπαιζε ποδόσφαιρο με αυτή» λέει πατέρας (video)

Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι για τα 4,9 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος