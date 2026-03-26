Χανιά: Συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Αγυιάς – Στο νοσοκομείο 24χρονος

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/3) στις φυλακές Αγυιάς Χανιών, μετά από βίαιο επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ δύο κρατουμένων.
Ένας 24χρονος δέχθηκε επίθεση από 41χρονο συγκρατούμενό του, ο οποίος χρησιμοποίησε αυτοσχέδιο ξυράφι.
Ο 24χρονος τραυματίστηκε από τη συμπλοκή και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Ο 41χρονος πλέον αντιμετωπίζει και την κατηγορία πρόκλησης σωματικής βλάβης λόγω του νέου περιστατικού.
