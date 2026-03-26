Έρευνα Opinion Poll για την αυτοδιοίκηση: Kυκλοφοριακό, στάθμευση και καθαριότητα απασχολούν τους πολίτες

Με έρευνά της η Opinion Poll στο Συνέδριο του « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» παρέθεσε τις απόψεις και τις αξιολογήσεις της κοινής γνώμης για τα προβλήματα των Δήμων, καθώς και τον βαθμό ανταπόκρισης της τοπικής αυτοδιοίκησης στα αιτούμενα από τους πολίτες.

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν είναι τα παρακάτω:

-Ως βασικά προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες αναδεικνύονται το κυκλοφοριακό/ στάθμευση/ πάρκινγκ με 33.5%, η καθαριότητα με 32% και η κατάσταση του οδικού δικτύου με 30%. Ακολουθούν η ανάπτυξη / ανεργία με 13%, οι δομές υγείας με 8.8%, η εγκληματικότητα / παραβατικότητα με 8.5%, η συντήρηση/ ανάπτυξη πρασίνου με 6.9% κ.λ.π

-Ο βαθμός ικανοποίησης από τις παρεμβάσεις των Δήμων σε διάφορους τομείς , αν αθροίσουμε το πολύ και αρκετά είναι : Ηλεκτροφωτισμός 62.6%, η ανακύκλωση με 45.7%, η πολιτική προστασία με 44.6%η καθαριότητα με 43.2%, οι ψηφιακές/ ηλεκτρονικές υπηρεσίες με 42.7%, η κατάσταση αθλητικών / πολιτιστικών χώρων με 41%, η κατάσταση των Παιδ. Χαρών με 40.2%, οι υποδομές σχολικών κτιρίων με 40%, οι κοινωνικές υπηρεσίες με 39.7% κ.λ.π. Οι χαμηλότερες επιδόσεις εμφανίζονται στα δύο από τα τρία βασικά προβλήματα όπως τα αξιολογούν οι πολίτες: Στην βελτίωση του οδικού δικτύου με 24.1% και στο κυκλοφοριακό/ χώρους στάθμευσης με 18.4%

-Ως βασικοί παράγοντες που κατά την γνώμη των πολιτών εμποδίζουν τους Δήμους να είναι πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί αναφέρονται: Οι οικονομικές δυσκολίες με 32.3%, η γραφειοκρατία της Κεντρικής Εξουσίας με 24.5%, η έλλειψη σχεδιασμού/ σαφών στόχων από τον Δήμο με 23.6%, οι αδυναμίες του Δημάρχου με 20.4%, οι ελλείψεις στο προσωπικό του Δήμου με 18.6%, η αδυναμία συνολικά του Δημοτικού Συμβουλίου με 14.7%, το θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 14.3%, η μη ανταπόκριση των δημοτικών υπαλλήλων με 9.9%. Σημειώνεται ότι ο κάθε απαντών είχε δικαίωμα για δύο απαντήσεις.

–Το 43% θεωρούν ότι οι Δήμοι τους ανταποκρίνονται πολύ και αρκετά γρήγορα σε καθημερινά προβλήματα (8.9% πολύ και 32.1% αρκετά), ενώ το 56.1% θεωρεί ότι αντιδρούν λίγο και καθόλου γρήγορα (38% λίγο και 18.1% καθόλου). Η επίδοση είναι μεγαλύτερη σε Δήμους που ανήκουν στις πληθυσμιακές κατηγορίες 0-20.000 κατοίκους με 46.4% πολύ και αρκετά και 20.000- 50.000 με 44% αντίστοιχα. Το ποσοστό πέφτει διακριτά στους Δήμους με πληθυσμό πάνω από 100.000 με 37.4%.

–Το 49.1% δηλώνει ότι τους απασχολεί πολύ και αρκετά η λειψυδρία ( 23% πολύ, 26.1% αρκετά) , το 19.7% λίγο και το 29.9% καθόλου. Ενώ εκδηλώνεται αυτή η ανησυχία , το 40.2% θεωρεί πολύ και αρκετά σημαντικές τις δράσεις των Δήμων για την εξοικονόμηση νερού ( έλεγχος διαρροών, αναβάθμιση δικτύου) , το 24.6% λίγο και το 21.8% καθόλου.

–Το 71.5% απαντά ότι ανακυκλώνει πάντα και συχνά, το 15.2% μερικές φορές και το 12.8% ποτέ και σπάνια. Μάλιστα , το 69.7% δηλώνει ότι είναι πολύ και αρκετά εύκολη η ανακύκλωση ( κάδοι, σημεία, συχνότητα αποκομιδής), ενώ το 28.9% λίγο και καθόλου. Πάντως το 41.8% δηλώνει ότι θα βοηθούσε για να ανακυκλώνει περισσότερο η ύπαρξη περισσότερων και πιο κοντινών Δήμων , το 32.9% αν υπήρχαν κίνητρα/ ανταμοιβές, το 27.6% αν υπήρχε καλύτερη αποκομιδή/ καθαριότητα και το 20.8% αν υπήρχε περισσότερη ενημέρωση. Υπήρχε δυνατότητα μέχρι δύο απαντήσεις.

–Το 48.9% δηλώνουν πολύ και αρκετά ικανοποιημένοι από το πράσινο, τα πάρκα και τα δέντρα στην περιοχή τους ( πολύ 15.6%, 33.3% αρκετά) , ενώ το 50.4% λίγο και καθόλου ( 27.9% λίγο και καθόλου το 22.5%).

–Το 51.1% αισθάνονται πολύ και αρκετά ασφαλείς απέναντι σε φυσικές καταστροφές ( 11% πολύ, 40% αρκετά), ενώ το 47% λίγο και καθόλου( λίγο το 29.3% και πολύ το 17.7%).Πάντως , το 38.4% σημειώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση των δημοτικών υπηρεσιών σε έκτακτες συνθήκες ( όπου υπήρξε εμπειρία), ενώ το 45.5% λίγο και καθόλου.

–Το 43.2% δηλώνει πολύ και αρκετά ασφαλές το περπάτημα στην περιοχή τους ( πεζοδρόμια, διαβάσεις, φωτισμός ) , ενώ το 56% λίγο και καθόλου. Η μεγαλύτερη ανασφάλεια εμφανίζεται σε Δήμους πάνω από 100.000 όπου το άθροισμα του λίγο και καθόλου φτάνει το 61.2%.

–Το 45.5% δηλώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένο από την δημόσια συγκοινωνία ( όπου υπάρχει) , ενώ το 48.7% δηλώνει λίγο και καθόλου. Το πιο μεγάλο ποσοστό ικανοποίησης εμφανίζεται στους Δήμους άνω των 100.000 κατοίκων με 50% πολύ και αρκετά ικανοποιημένοι, ενώ το χαμηλότερο στους Δήμους που ανήκουν στις πληθυσμιακές ομάδες 20.000 – 50.000 κατοίκους με 39.3% και 0-20.000 κατοίκους με 36.4% .

–Το 39.2% έχουν χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικές υπηρεσίες τον τελευταίο χρόνο, αλλά η πλειοψηφία με ποσοστό 59.4% δεν έχει χρησιμοποιήσει. Το χαμηλότερο ποσοστό όσων τις έχουν χρησιμοποιήσει βρίσκεται στην Αττική με 33.2% , ενώ σαφώς υψηλότερα είναι στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης με 41.9% και στην υπόλοιπη Ελλάδα με 42.6%. Από όσους τις χρησιμοποίησαν το 79.7% δηλώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένοι ( 20.8% πολύ και 59.1% αρκετά) , ενώ το 19% λίγο και καθόλου ( 12.7% λίγο, 6.3% καθόλου). Όσοι απάντησαν ότι δεν τις χρησιμοποίησαν , αναφέρουν ως βασικούς λόγους την μη γνώση τους 22.3%, ότι δεν τις χρειάστηκε το 59.6%, ότι δεν είναι εύχρηστες το 5.7%, ότι προτιμά δια ζώσης το 6.4%, ότι δεν τις εμπιστεύεται το 3.5%.

-Εντύπωση προκαλεί η καθολική σχεδόν αποδοχή της σημαντικής αξίας της Κυβερνοασφάλειας σε Δήμους / Δημόσιες υπηρεσίες . Το 72.4% την θεωρεί πολύ και αρκετά σημαντική.

-Το 52.1% δηλώνουν μη ικανοποιημένοι από την διαφάνεια στην λειτουργία του Δήμου και την διαχείριση των Οικονομικών του, ενώ το 31.4% δηλώνουν ικανοποιημένοι.

–Αναδεικνύεται έντονα το πρόβλημα της μη γνώσης των πολιτών που να απευθυνθεί για τα προβλήματά του. Το 49.2% δεν γνωρίζει , έχει ασαφές αν πρέπει να απευθυνθεί στον Δήμο, στην Περιφέρεια ή στην Κεντρική Εξουσία για κάποιο πρόβλημα, κάποια υπόθεσή του, ενώ το 45.9% απαντά ότι γνωρίζει.

-Το 49.4% εκτιμούν ότι οι Δήμοι διαθέτουν αξιόπιστο εισπρακτικό μηχανισμό για τα τέλη και τα πρόστιμα που επιβάλουν και οφείλουν να εισπράττουν, ενώ το 38.7% έχει αντίθετη άποψη.

–Το 73.3% θεωρεί λίγο και καθόλου δίκαια τα δημοτικά τέλη σε σχέση με τις υπηρεσίες που λαμβάνουν ( 38.8% καθόλου, 34.5% λίγο). Αντίθετη άποψη έχει μόλις το 23.5% ( 4% πολύ , 19.5% αρκετά).

-Το 37.2% θεωρεί πολύ και αρκετά επαρκείς τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, ενώ 52.4% λίγο και καθόλου.

-Το πρόβλημα της βίας/ παραβατικότητας φαίνεται να απασχολεί έντονα. Το 59.6% τους απασχολεί πολύ και αρκετά, το 27.1% λίγο και μόνο το 12.2% καθόλου.

–Το 54.4% δηλώνουν πολύ και αρκετά ικανοποιημένοι από τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου ( το 40.7% λίγο και καθόλου) . Η εικόνα για την επάρκεια των αθλητικών χώρων εμφανίζεται αντεστραμμένη. Το 54.3% θεωρεί λίγο και καθόλου επαρκείς τους αθλητικούς χώρους, ενώ το 41% πολύ και αρκετά.

-Πρόβλημα αναδεικνύεται όσον αφορά την προσβασιμότητα δημοτικών χώρων για ΑμεΑ και ηλικιωμένους. Το 65.1% την θεωρεί λίγο και καθόλου επαρκή, ενώ το 29% πολύ και αρκετά.

-Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το εύρημα, ότι παρά τις θετικές ή και αρνητικές εκτιμήσεις και απόψεις για την δράση των Δήμων όπως φαίνεται από τα ευρήματα της έρευνας, το 83.7% θεωρεί ότι οι Δήμοι με το κατάλληλο πλαίσιο λειτουργίας μπορούν να διαδραματίσουν ένα πιο ενεργητικό ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την ενίσχυση της Ανάπτυξης της χώρας. Αντίθετη άποψη έχει το 12.8%.

