Ξανά στα δικαστήρια για το revenge porn η Ιωάννα Τούνη – 8 φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα (Video)

Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής (27/3) η Ιωάννα Τούνη για την εκδίκαση της υπόθεσης revenge porn.

Κατά την άφιξή της, η influencer δεν έκρυψε ότι είναι μια δύσκολη ημέρα για την ίδια, ενώ εξέφρασε την ελπίδα της να τιμωρηθούν πραγματικά οι κατηγορούμενοι.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το επίμαχο βίντεο προβλήθηκε 8 φορές μέσα στη δικαστική αίθουσα καθώς έπρεπε να εξεταστεί κάθε λεπτομέρεια και να αναλυθεί καρέ καρέ ό,τι υποστηρίζει η μία και η άλλη πλευρά.

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του Alpha, Ξενοφώντας Σκιτζής, η Ιωάννα Τούνη μετά την προβολή του βίντεο βγήκε έξω από την αίθουσα και κάθισε μαζί με τις φίλες της και τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, χρειάστηκε να διακοπεί η διαδικασία καθώς υπήρχε τεχνικό πρόβλημα που καθιστούσε αδύνατη την προβολή του βίντεο.

Πάτρα: Σοκαριστικές αποκαλύψεις για το βρέφος – Φέρει σημάδια κακοποίησης, κρατείται η μητέρα

Στα 17 τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο – Επιβεβαιώθηκαν 4 νέα κρούσματα

Πύργος: Μάχη για τη ζωή του δίνει 30χρονος μετά από τροχαίο – Κόπηκε στα δύο το αυτοκίνητό του



