Ευρωομάδα ΠΑΣΟΚ: Ζητά έρευνα για παγίδευση ευρωπαίων πολιτικών με το Predator

Το ζήτημα της παρακολούθησης ευρωπαίων πολιτικών με παράνομα spyware θέτει στην Κομισιόν η ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ενδεχόμενη παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους ή κατά τη διάρκεια της συμμετοχής παρακολουθούμενων Ελλήνων αξιωματούχων στα ευρωπαϊκά όργανα.

Στην ερώτησή τους, οι Ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι:

Το σκάνδαλο των υποκλοπών ταλανίζει τη χώρα από το 2020, με παράνομες παρακολουθήσεις Ελλήνων πολιτικών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών και δικαστικών λειτουργών μέσω ΕΥΠ ή του παράνομου λογισμικού Predator .

ταλανίζει τη χώρα από το 2020, με παράνομες παρακολουθήσεις Ελλήνων πολιτικών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών και δικαστικών λειτουργών μέσω ή του παράνομου λογισμικού . Οι παρακολουθήσεις πραγματοποιούνταν υποτίθεται για «λόγους εθνικής ασφάλειας», χωρίς ωστόσο να έχουν γνωστοποιηθεί, παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματική την απαγόρευση ενημέρωσης των θιγόμενων.

πραγματοποιούνταν υποτίθεται για «λόγους εθνικής ασφάλειας», χωρίς ωστόσο να έχουν γνωστοποιηθεί, παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματική την απαγόρευση ενημέρωσης των θιγόμενων. Η παρακολούθηση Ελλήνων υπουργών, ανώτατων στρατιωτικών και άλλων αξιωματούχων αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουν παρακολουθηθεί και οι συνομιλίες τους με Ευρωπαίους ομολόγους τους, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε συνεδριάσεις θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Οι Ευρωβουλευτές θέτουν δύο ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Θα διερευνήσει αν έχουν πέσει θύματα παρακολούθησης Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λόγω των επικοινωνιών τους με Έλληνες υπουργούς, στρατιωτικούς ή λοιπούς αξιωματούχους που παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ ή μέσω Predator; Σκοπεύει να ζητήσει στοιχεία από τις ελληνικές αρχές και να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση του σκανδάλου των υποκλοπών στην Ελλάδα προκειμένου να διερευνήσει το ενδεχόμενο αυτό;

Με δήλωσή τους οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζουν ότι «το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η πιθανή παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους εγείρει σοβαρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ζητούμε άμεση και ενδελεχή διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς η υπόθεση απειλεί το ίδιο το ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά το θέμα, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας και την αποκατάσταση του κράτους δικαίου».

