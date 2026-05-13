search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 15:16
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.05.2026 14:28

Ευρωομάδα ΠΑΣΟΚ: Ζητά έρευνα για παγίδευση ευρωπαίων πολιτικών με το Predator

13.05.2026 14:28
predator_new

Το ζήτημα της παρακολούθησης ευρωπαίων πολιτικών με παράνομα spyware θέτει στην Κομισιόν η ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ενδεχόμενη παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους ή κατά τη διάρκεια της συμμετοχής παρακολουθούμενων Ελλήνων αξιωματούχων στα ευρωπαϊκά όργανα.

Στην ερώτησή τους, οι Ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι:

  • Το σκάνδαλο των υποκλοπών ταλανίζει τη χώρα από το 2020, με παράνομες παρακολουθήσεις Ελλήνων πολιτικών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών και δικαστικών λειτουργών μέσω ΕΥΠ ή του παράνομου λογισμικού Predator.
  • Οι παρακολουθήσεις πραγματοποιούνταν υποτίθεται για «λόγους εθνικής ασφάλειας», χωρίς ωστόσο να έχουν γνωστοποιηθεί, παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματική την απαγόρευση ενημέρωσης των θιγόμενων.
  • Η παρακολούθηση Ελλήνων υπουργών, ανώτατων στρατιωτικών και άλλων αξιωματούχων αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουν παρακολουθηθεί και οι συνομιλίες τους με Ευρωπαίους ομολόγους τους, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε συνεδριάσεις θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Οι Ευρωβουλευτές θέτουν δύο ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  1. Θα διερευνήσει αν έχουν πέσει θύματα παρακολούθησης Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λόγω των επικοινωνιών τους με Έλληνες υπουργούς, στρατιωτικούς ή λοιπούς αξιωματούχους που παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ ή μέσω Predator;
  2. Σκοπεύει να ζητήσει στοιχεία από τις ελληνικές αρχές και να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση του σκανδάλου των υποκλοπών στην Ελλάδα προκειμένου να διερευνήσει το ενδεχόμενο αυτό;

Με δήλωσή τους οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζουν ότι «το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η πιθανή παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους εγείρει σοβαρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ζητούμε άμεση και ενδελεχή διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς η υπόθεση απειλεί το ίδιο το ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά το θέμα, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας και την αποκατάσταση του κράτους δικαίου».

Διαβάστε επίσης

Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη για το… ξεχασμένο εκατομμύριο του Πόθεν Έσχες

Το ΠΑΣΟΚ αυτοσχεδιάζει: Μισή και ανέφικτη πρόταση για συναινετική εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας – Ο κίνδυνος της φαιδρότητας

Μητσοτάκης στο Συνέδριο των FT: Θέλουμε το αμερικανικό LNG σε καλές τιμές – Τα ορυκτά καύσιμα δεν έχουν τελειώσει μαζί μας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
androulakis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική ΠΑΣΟΚ – Μαρινάκη για το ξεχασμένο 1 εκατ. στο πόθεν έσχες του Ανδρουλάκη: «Σύρεται στον τοξικό λόγο»

sarakiotis_giannis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Οι υπερπατριώτες του… κατευνασμού και του κομματικού ακροατηρίου

allwyn-parti-8
ADVERTORIAL

All Star Party: Η νύχτα που ο Λυκαβηττός έγινε το απόλυτο dance spot της Αθήνας– Πώς η Allwyn απογείωσε τη μουσική εμπειρία του “Τhis is Athens City Festival” (vid)

adv
ADVERTORIAL

Μπαρόκ: H χρυσόσκονη μιας κρίσης και η ηχώ μιας υπόσχεσης – Μια μουσική παράσταση του Γιώργου Πατεράκη / 12 Ιουνίου, 21:00 / Ωδείο Αθηνών

ambassador-cruise-line_ambition_1305_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ένας νεκρός από νοροϊό σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό – Σε καραντίνα πάνω από 1.700 άτομα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

robot_kina_1205_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Christopher-Nolan-new
LIFESTYLE

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 15:16
androulakis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική ΠΑΣΟΚ – Μαρινάκη για το ξεχασμένο 1 εκατ. στο πόθεν έσχες του Ανδρουλάκη: «Σύρεται στον τοξικό λόγο»

sarakiotis_giannis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Οι υπερπατριώτες του… κατευνασμού και του κομματικού ακροατηρίου

allwyn-parti-8
ADVERTORIAL

All Star Party: Η νύχτα που ο Λυκαβηττός έγινε το απόλυτο dance spot της Αθήνας– Πώς η Allwyn απογείωσε τη μουσική εμπειρία του “Τhis is Athens City Festival” (vid)

1 / 3