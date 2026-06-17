Europa League: Με Ντιναμό Κιέβου ή Κλουζ ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό

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Ο ΠΑΟΚ έμαθε τον αντίπαλό του στην πρώτη του ευρωπαϊκή περιπέτεια για το Europa League και η κλήρωση δεν ήταν και τόσο ευνοϊκή.
Ο δικέφαλος του βορρά κληρώθηκε με τον νικητή του ζευγαριού Ντιναμό Κιέβου – Κλουζ, στον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.
Η ευρωπαϊκή περιπέτεια του ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας, όταν θα διεξαχθεί η πρώτη αναμέτρηση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για μία εβδομάδα αργότερα, στις 30 Ιουλίου.
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