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17.06.2026 14:16

Europa League: Με Ντιναμό Κιέβου ή Κλουζ ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό

17.06.2026 14:16
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Ο ΠΑΟΚ έμαθε τον αντίπαλό του στην πρώτη του ευρωπαϊκή περιπέτεια για το Europa League και η κλήρωση δεν ήταν και τόσο ευνοϊκή.

Ο δικέφαλος του βορρά κληρώθηκε με τον νικητή του ζευγαριού Ντιναμό Κιέβου – Κλουζ, στον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Η ευρωπαϊκή περιπέτεια του ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας, όταν θα διεξαχθεί η πρώτη αναμέτρηση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για μία εβδομάδα αργότερα, στις 30 Ιουλίου.

Τα ζευγάρια

  • Χάμαρμπι – Άντερλεχτ
  • Καραμπάγκ / Βέστρι – ΤΣΣΚΑ Σόφιας / Ντέρι Σίτι
  • Τρόμσο – Πλζεν
  • Τβέντε – Βοϊβοντίνα / Φερεντσβάρος
  • Μπεσίκτας – Μίντιλαντ
  • Σεντ Γκάλεν – Μπενφίκα
  • Ντιναμό Κιέβου ή Κλουζ – ΠΑΟΚ
  • Χάιντουκ Σπλιτ ή Ζίλινα – Πάφος
  • Σερίφ Τιράσπολ ή Αλουμίνι – Μακάμπι Τελ Αβίβ

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