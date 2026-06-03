Τα τοποθετημένα ελαστικά των αυτοκινήτων έχουν αυξήσει σημαντικά το μέγεθός τους τα τελευταία τρία χρόνια

Νέα δεδομένα δείχνουν ότι τα τοποθετημένα ελαστικά των αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί σημαντικά σε μέγεθος τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ ο πόλεμος στο Ιράν έχει αυξήσει το κόστος κατασκευής και διανομής τους.

Η ευρωπαϊκή εταιρεία τεχνολογίας διαχείρισης στόλων οχημάτων epyx, η οποία διαχειρίζεται πάνω από 4,9 εκατομμύρια οχήματα και με πάνω από 8.500 προμηθευτές, αποκάλυψε ότι η μέση διάμετρος των ελαστικών που τοποθετούνται τόσο σε αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, όσο και σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει αυξηθεί κατά 2,5 εκατοστά από το 2023.

Το μέσο ελαστικό που τοποθετείται σε ένα αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) έχει πλέον διάμετρο 18 ίντσες, από 17 το 2023 και κοστίζει σχεδόν 12% περισσότερο. Το μέσο ελαστικό αντικατάστασης για ένα BEV είναι πλέον 19 ίντσες, σε σύγκριση με 18 ίντσες πριν από τρία χρόνια και κοστίζει 12,6% περισσότερο.

Τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι πλέον SUV, καθώς αυτή η κατηγορία αποτελεί την πιο δημοφιλή επιλογή. Αυτό και μόνο δείχνει ότι χρησιμοποιούνται μεγαλύτερες ζάντες, άρα και μεγαλύτερα μεγέθη ελαστικών. Όμως τα μεγαλύτερα και φαρδύτερα ελαστικά τείνουν να είναι πιο ευάλωτα σε τρυπήματα και ζημιές στα κράσπεδα.

Επιπλέον, το κόστος παραγωγής ελαστικών έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την στιγμή που το 60-70% του κόστους παραγωγής ελαστικών συνδέεται με παράγωγα αργού πετρελαίου, όπως το συνθετικό καουτσούκ, η αιθάλη και οι χημικές ουσίες. Οι τιμές αρκετών βασικών υλικών στη βιομηχανία ελαστικού έχουν αυξηθεί αρκετά μετά τον πόλεμο σε σχέση με τις τιμές του τελευταίου τριμήνου του 2025. Την ίδια στιγμή το κόστος του φυσικού καουτσούκ έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 40%, το συνθετικό καουτσούκ κατά περισσότερο από 30% και το κόστος των χημικών έχει εκτοξευθεί κατά περισσότερο από 40% την αντίστοιχη περίοδο.

Ακόμη και πριν από την τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση, ο γερμανικός διανομέας ελαστικών IHLE είχε προβλέψει αύξηση 5-8% στο κόστος των ελαστικών υψηλής ποιότητας, λόγω του υψηλότερου κόστους ανάπτυξης για νέες τεχνολογίες και των επενδύσεων σε ελαστικά που είναι αποκλειστικά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ αντίστοιχα υπήρξε αύξηση 3-5% στα ελαστικά μεσαίας κατηγορίας.

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